Лужи размером с пруд и ямы в человеческий рост: аномальный ливень обрушился на Бурятию

Ночью 13 июля Улан-Удэ начался сильнейший ливень, который превратил столицу Бурятии в Атлантиду. Несколько районов города скрылись под водой. Люди оставляли свои машины в огромных лужах, потому что электроника переставала работать от гидроудара, а часть общественного транспорта и вовсе перестала выходить на маршруты. Водителей просят воздержаться от поездок в районе улицы Лебедева, где разлилось настоящее «море».

Да и было бы по чему ездить! Мощные потоки воды сносили все на своем пути, в том числе асфальт. Улан-Удэ покрылся ямами и разломами на дорогах. Некоторые из них глубиной в человеческий рост. В одну из таких угодил целый трактор. Его водитель спешил помочь тем, кто пострадал от потопа, но в итоге сам угодил в ловушку.

По предварительным данным, от ливня больше всего пострадали Комушка, а также микрорайоны «Радужный», «Энергетик», «Светлый». Большое количество людей ждут, когда в их домах восстановят электричество.

Досталось и железнодорожному вокзалу. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как вода через закрытые двери вливается внутрь и топит залы. На улицах города в усиленном режиме продолжает работать техника.

Из-за потоков воды большая часть города покрылась разломами и ямами. Фото: администрация Улан-Удэ

- Утро началось в три часа со звонка диспетчера. В связи с сильными осадками город затопило. Откачиваем образовавшиеся лужи, – сообщил водитель комбината по благоустройству Улан-Удэ Сергей Брянский.

Также большинство дорог Улан-Удэ превратились в «песчаные». Грязь и камни принесло потоками с возвышенных участков. Из-за работы комунальщиков образовываются дорожные заторы. Люди стоят в пробках и не могут добраться на работу.

- Воду с улиц откачивают четыре мотопомпы, 12 вакуумных машин и ещё 14 единиц спецтехники – грейдеры, фронтальные погрузчики и самосвалы, - рассказали в администрации города.