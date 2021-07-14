Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 июля: больше 1000 горожан заболели COVID-19 за 10 дней в областном центре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 14 июля. Темпы заболеваемости коронавирусом во время третьей волны пандемии все нарастают. Каждый день в регионе регистрируют все больше случаев заражение. За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 376 наших земляков, причем 119 из них проживают в Иркутске.

Вообще в областном центре уже больше десяти дней фиксируют больше сотни заболевших ежедневно. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в столице Приангарья было зарегистрировано 28 338 случаев заражения. Всего в Иркутской области COVID-19 выявляли 79 072 раза. К слову, 71 238 (+114 за сутки) сибиряков уже здоровы.

- В ковидных госпиталях 14 июля освободилось 77 коек, сейчас в больницах лечат 5791 пациента, - отмечают специалисты.

Увы, справляются с инфекцией не все. За сутки скончались еще 28 зараженных. Всего коронавирус в регионе унес жизни уже 3250 зараженным, еще 330 с таким же диагнозом болели также иными тяжелыми заболеваниями, которые и привели к смертельному исходу.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 июля: где наибольшее число заражений

Областной центр, конечно, лидер по числу заражений. Следом за Иркутском наибольшее число выявляемых за сутки случаев отмечено в Братске – 32, Усть-Илимске – 23, в Ангарске и Усолье-Сибирском по 20 случаев, в Иркутском районе – 19, в Усольском и Шелеховском районх, городе Черемхово – по 12, по 10 в Тайшетском и Эхирит-Булагатском МО. Далее количество заболевших за сутки меньше десяти.

Что касается вакцинации: первым компонентом привиты уже 430 089 человек, полный курс прошли 302 883 жителя Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июля. Фото: оперативный штаб Приангарья

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08