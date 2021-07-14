Ответьте, доктор! Задай вопрос врачу о коронавирусе и получи ответ в прямом эфире

Задай вопрос врачу о коронавирусе и получи ответ в прямом эфире

Вопросов о коронавирусе сегодня намного больше, чем ответов. И нет человека, у которого бы они не возникли. Надо ли делать прививку, если переболел или есть антитела? Что делать, если в больницу не кладут, а дышать становится все труднее? Как восстановиться после перенесенного COVIDa и какие осложнения можно предупредить?

«Комсомольская правда» и Общественная палата Иркутска запускают 16 июля акцию «Ответьте, доктор!». Слушайте прямые эфиры с врачами «красной зоны», ведущими медиками Приангарья, главврачами больниц, поликлиник и лабораторий, признанными специалистами в своей области. Гости студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) ответят на самые острые вопросы о коронавирусе. Наболевшие вопросы задать может любой желающий!

Мы стартуем 16 июля в 17.00 в программе «Картина недели». Первым экспертом станет Ольга Клевцова, главный врач городской больницы № 5.

- Поговорим о вакцинации: «за» или «против» - сегодня именно эта тема вызывает в обществе больше всего споров, вопросов, рассуждений. И важно говорить об этом с профессионалами, с людьми, которые на передовой. Они ежедневно борются с коронавирусом за здоровье и жизнь пациентов, владеют самой достоверной информацией, - говорит ведущая, руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко.

В дальнейшем наши прямые эфиры с врачами будут проходить каждую неделю по вторникам и четвергам в 18.00. Следите за анонсами:

- на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске);

- на телеканале «ТИВИСИ» и сайте тивиси.рф;

- на сайте irk.kp.ru;

- в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.

Задай вопрос врачу о коронавирусе и получи ответ в прямом эфире

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЭФИРУ

Это можно сделать несколькими способами.

1. Слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

2. Смотрите на телеканал «ТИВИСИ».

3. Слушайте, смотрите и читайте на irk.kp.ru, где на главной странице увидите статью или баннер «Ответьте, доктор!», кликнув на нее, сможете прослушать эфир или посмотреть видео из студии.

4. Смотрите в группах «Комсомольской правды» в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС ВРАЧУ

1. Телефон прямого эфира 8 (3952) 208-005 радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

2. Ищите посты - анонсы о предстоящих эфирах на сайте irk.kp.ru, в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp, «Инстаграм» irkkp, «Фэйсбук» @irkkpru «ВКонтакте» vk.com/irkkp и оставляйте под постом комментарии - задавайте вопросы. Мы зададим их во время эфира. Задавайте вопросы и во время прямого эфира в комментариях под видео.

Лучшие доктора Иркутской области и эксперты в области здравоохранения расскажут:

- о симптомах ковида;

- об эффективности прививок;

- как отличить COVID-19 от ОРВИ;

- есть ли лекарства от коронавируса;

- как восстановиться после пневмонии;

- как защитить от заразы себя и близких.