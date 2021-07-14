Ответьте, доктор! Задай вопрос врачу о коронавирусе и получи ответ в прямом эфире

Задай вопрос врачу о коронавирусе и получи ответ в прямом эфире
Вопросов о коронавирусе сегодня намного больше, чем ответов. И нет человека, у которого бы они не возникли. Надо ли делать прививку, если переболел или есть антитела? Что делать, если в больницу не кладут, а дышать становится все труднее? Как восстановиться после перенесенного COVIDa и какие осложнения можно предупредить?
«Комсомольская правда» и Общественная палата Иркутска запускают 16 июля акцию «Ответьте, доктор!». Слушайте прямые эфиры с врачами «красной зоны», ведущими медиками Приангарья, главврачами больниц, поликлиник и лабораторий, признанными специалистами в своей области. Гости студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) ответят на самые острые вопросы о коронавирусе. Наболевшие вопросы задать может любой желающий!
Мы стартуем 16 июля в 17.00 в программе «Картина недели». Первым экспертом станет Ольга Клевцова, главный врач городской больницы № 5.
- Поговорим о вакцинации: «за» или «против» - сегодня именно эта тема вызывает в обществе больше всего споров, вопросов, рассуждений. И важно говорить об этом с профессионалами, с людьми, которые на передовой. Они ежедневно борются с коронавирусом за здоровье и жизнь пациентов, владеют самой достоверной информацией, - говорит ведущая, руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко.
В дальнейшем наши прямые эфиры с врачами будут проходить каждую неделю по вторникам и четвергам в 18.00. Следите за анонсами:
- на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске);
- на телеканале «ТИВИСИ» и сайте тивиси.рф;
- на сайте irk.kp.ru;
- в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.
Задай вопрос врачу о коронавирусе и получи ответ в прямом эфире
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЭФИРУ
Это можно сделать несколькими способами.
1. Слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).
2. Смотрите на телеканал «ТИВИСИ».
3. Слушайте, смотрите и читайте на irk.kp.ru, где на главной странице увидите статью или баннер «Ответьте, доктор!», кликнув на нее, сможете прослушать эфир или посмотреть видео из студии.
4. Смотрите в группах «Комсомольской правды» в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.
КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС ВРАЧУ
1. Телефон прямого эфира 8 (3952) 208-005 радио «Комсомольская правда» в Иркутске.
2. Ищите посты - анонсы о предстоящих эфирах на сайте irk.kp.ru, в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp, «Инстаграм» irkkp, «Фэйсбук» @irkkpru «ВКонтакте» vk.com/irkkp и оставляйте под постом комментарии - задавайте вопросы. Мы зададим их во время эфира. Задавайте вопросы и во время прямого эфира в комментариях под видео.
Лучшие доктора Иркутской области и эксперты в области здравоохранения расскажут:
- о симптомах ковида;
- об эффективности прививок;
- как отличить COVID-19 от ОРВИ;
- есть ли лекарства от коронавируса;
- как восстановиться после пневмонии;
- как защитить от заразы себя и близких.