Передается ли COVID-19 внутриутробно и нужно ли вакцинироваться будущим мамам, рассказывает врач из Иркутска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» в Иркутске вместе с министерством здравоохранения региона продолжает конкурс «Клиника года». Напомним, для медучреждений это возможность заявить о себе и укрепить диалог с пациентами, а для наших читателей - поддержать больницу, которой они по-настоящему благодарны за помощь, или конкретного врача в номинации «Доктор года».

Также продолжается традиционный фотоконкурс «Феи в белых халатах». В рамках проекта мы встречаемся с врачами. О себе, о работе в пандемию и о профилактике болезней в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM) рассказала доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова.

Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова.

Коронавирус у беременных протекает очень тяжело

- В первую и вторую волну коронавируса тяжелых случаев было зарегистрировано не так много. Значительно больше случаев инфицирования протекало бессимптомно или в легкой форме. Однако в третью волну все изменилось. Уже в феврале у нас было 850 беременных, которые перенесли COVID, их пришлось госпитализировать.

С чем мы столкнулись: растет количество преждевременных родов и значительно увеличивается процент кесарева сечения - в регионе до 48%, а это очень большая цифра. Такое решение мы принимаем либо из-за тяжести состояния матери, либо из-за состояния плода. Могут быть плацентарные нарушения, признаки гипоксии плода, у таких детей это встречается значительно чаще.

Мы чаще видим тяжелые формы анемии, пневмонии и среди обычных пациентов, очень большая зависимость от кислорода. Это говорит о достаточно серьезном поражении легких во время беременности.

О вакцинации будущих мам

- Буквально 5 июля в России вышли новые методические рекомендации, которые предполагают возможность вакцинации беременных с 22 недель. Прежде всего, конечно, «Спутником», поскольку он наиболее изучен. В первую очередь это рекомендуется пациенткам из группы риска: с ожирением, заболеванием легких, артериальной гипертензией, сахарным диабетом. Но пока, естественно, есть определенные опасения, поскольку беременные, так скажем, особая группа пациентов.

Эти вопросы рассматриваются на уровне регионов. В частности, Забайкальский край, Кемеровская область приступили к вакцинации. И самое главное - согласие пациента. Это возможно только при добровольном желании пациентки, если у нее есть факторы риска.

Передается ли COVID-19 ребенку внутриутробно

- Роды проходят изолированно, медперсонал - в средствах индивидуальной защиты. При рождении у ребенка сразу же берется мазок из зева, чтобы подтвердить статус - есть у него вирус COVID-19 или нет. Так вот, по последним данным, во время второй и третьей волны все-таки регистрируются случаи передачи вируса ребенку. Их не так много, но они есть. Безусловно, что наиболее часто это возникает у пациенток, у которых мы фиксируем более тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Стоит ли вакцинироваться тем, кто планирует беременность

- Если говорить о тех, кто только планирует беременность, то, конечно, стоит. Это даже обсуждать не надо. В Китае изучали сперматогенез у мужчин в возрасте от 18 лет, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Знаете, это очень серьезная инфекция, потому что влияет на репродуктивную функцию. Китайцы высказали такую точку зрения: даже если пациент перенес легкую форму COVID-19, то вопрос может стоять о нарушении сперматогенеза, который будет требовать дальнейшего наблюдения и лечения.

На какой период нарушается сперматогенез, таких данных пока нет, поэтому тем, кто планирует беременность, откладывать вакцинацию, естественно, нельзя. Прививайтесь вместе с мужем. Надо понимать, что с этим вирусом мы, видимо, будем жить долго. Сейчас появляются данные о новой мутации штамма, и мы не знаем, какие «радости» он нам еще принесет. Вакцинация защищает нас.