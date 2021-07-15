Иркутяне рванули на вакцинацию в торговые центры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темпы заболеваемости коронавирусом во время третьей волны пандемии все нарастают. Каждый день в регионе регистрируют все больше случаев заражения, накануне диагноз поставили еще 376 пациентам. В ковидных госпиталях лечат около 5800 человек. А жители области, которых еще в мае агитировали на вакцинацию, теперь жалуются, что препарата всем не хватает, а запись в поликлиниках - далеко вперед. Поэтому как только появилась возможность снова беспрепятственно проходить иммунизацию в торговых центрах, жители рванули туда. Корреспондент «Комсомолки» прошелся по мобильным пунктам, чтобы выяснить, как ситуацию.

Хоть и очередь, главное - поставить вакцину сегодня

ТЦ "Новый"

- Долго вы тут сидите? - спросил я у женщины, у которой вот-вот должна дойти очередь.

- С двух часов! - отвечает она, не скрывая раздражения.

Часы на телефоне показывали 7 вечера. Такой же вопрос задал и остальным ожидающим, ответ один: «Очень долго».

Кто-то в очереди с двух часов, кто-то с трех. И хотя врач торопится, но успевает - желающих много, очередь огромная.

Почему пошли именно сюда? В основном говорят, что это проще: не надо записываться и идти далеко от дома. Люди готовы ждать даже в рабочий день, договорившись на службе, лишь бы поставить вакцину.

Больше врачей - быстрее очередь

ТЦ "Яркомолл"

Здесь ситуация, что уж скрывать, совершенно иная. После «Нового» складывается ощущение, что попал в другую вселенную, где вакцинируют очень-очень быстро.

- Сижу недолго, буквально минут 20, - спокойно отвечает парень в спортивке в самом начале очереди.

Я бросил взгляд за его спину и понял почему: здесь за длинным столом сразу четверо врачей. Поэтому дела идут быстрее: опрос, запись ответов - и вот уже пациента уводят за ширму, где и делают прививку. Очередь рассасывается прямо на глазах.

Я и тут не упустил возможности спросить:

- Почему не в поликлинике?

- Невозможно записаться. Слишком долго ждать - две недели. А тут сразу.

Сказано это было спокойно, да и возможность поставить прививку в торговом центре вполне реальна.