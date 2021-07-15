Морковь дороже бананов: обычный корнеплод подскочил в цене до 100 рублей. Фото: Иван МАРКОВ

«В магазинах все дорого, не подступиться», - привычно жалуются иркутяне. На самом деле это, конечно, так и есть, ведь получка растет не особо, а вот цены… Хотя если взять привычную продуктовую корзинку, то она, представьте себе, за год даже подешевела. Если не считать, конечно, стоимости наваристого сибирского борща, в который надо положить-таки морковь, а цена ее сегодня - космос.

Морковь теперь деликатес

Причем не только в Иркутске! По всей стране жалуются на дефицит, а сама она стоит сегодня дороже заморских бананов. Да, до большого местного урожая еще далеко, а привозные овощи в мытом виде продаются в супермаркетах за 100 рублей, тогда как бананы около 80!

Согласно статистике, в прошлом году в это время цена на обычную морковку держалась на уровне 58,4 рубля. Сейчас же средняя цена, зафиксированная Иркутскстатом, - 84 рубля. И так везде, от Кузбасса до Калининграда. Фермеры разводят руками и не могут точно сказать, с чем связана недостача овощей. Все ждут нового урожая, тогда уж цены точно упадут.

Однако, если мы вспомним, что «дьявол в деталях», то история с ценами на необходимый для щей овощ выглядит так: во-первых, его в самом деле не хватает, а во-вторых, это тот самый случай, когда стоимость ползет вверх, потому что сервис! Перед продажей продукт моют. И вот он уже на прилавке, но не по 40 рублей, а по 100.

Из всех остальных овощей сильно прибавила в цене капуста - сразу на 17 рублей. Все это вместе говорит о том, что со щами хозяйкам, у которых нет своих запасов, точно стоит подождать до осени обойтись и пока другими супами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молочка вполне по карману

Не верите? Ну конечно. Однако мы поступим беспристрастно: возьмем данные Иркутскстата за начало июля этого года и за июнь прошлого и сравним. Честно? Честно!

Итак, в этот раз средняя цена литра молока от разных производителей - 55,5 рубля. В прошлом году статистика зафиксировала на четыре целковых дороже. Если взять сметану, то стоимость ее практически не изменилась: сейчас продается по 297,5 рубля за килограмм, а раньше была 296,6 рубля. Эту разницу мы даже не заметим. А вот творог скинул в цене сразу 58 рублей, и это солидно. Сливочное масло - нормальное, качественное, не спред - продается дешевле почти на 20 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Каши и плов обходятся дешевле, но не все

И ведь факт! Килограмм риса для плова и каш подешевел в среднем на 4,5 рубля за кило, а вот пшено, составляющее самой доступной каши, на 12 рублей. Увы, но гречневую кашу каждый день не сваришь, она обходится достаточно дорого - за килограмм крупы приходится платить почти 87 рублей.

Что касается тех, кто предпочитает на завтрак омлет, то за них можно только порадоваться. Мало того что сейчас молоко подешевле, так и пара яиц обойдется в меньшую сумму.