Яйца, минтай и голландский сыр подешевели: как менялись цены на продукты в «Слате». Фото: ООО «Маяк»

Раз в три месяца торговая сеть публикует «Индекс «Слата», показывающий динамику цен на минимальный набор из 33 продуктов, который рассчитывается Росстатом. Стоимость товаров анализирует отдел ценообразования регионального ритейлера.

Итак, во втором квартале этого года минимальный набор продуктов в «Слате» оказался дешевле набора Иркстата на 7,5%.

Что подешевело?

Во втором квартале зафиксировано падение в цене на голландский сыр, минтай и яйца. Стоимость яиц меняется в зависимости от сезона: весной, когда отмечается Пасха, спрос на них растет, и после праздника цена на них увеличивается, а летом, наоборот, максимально снижается.

В 2021 году люди покупают все больше яиц, молока и муки, чтобы чаще делать выпечку дома. На это повлиял в том числе рост цен на кондитерские изделия. А вот гречку, макароны, сахар, наоборот, стали приобретать намного реже, чем в 2020 году.

Стоит отметить, что «Слата» закупает большие объемы продукции и хранит на своих склады, благодаря чему удается максимально долго сдерживать цены на прежнем уровне, даже если подорожала отгрузка от поставщиков.

- Вход в мае 2021 года в альянс торговых сетей «Восточный Союз» как раз призван в первую очередь стабилизировать и улучшить ценовую политику сетей, так как работа с поставщиками объединяется и будет строиться по принципу «одного окна». Это позволит централизованно решать вопросы формирования матрицы товаров, промо, закупок, - сообщила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова. - Приоритетная задача сетей - стабилизация и улучшение ценового имиджа и привлекательности для покупателей, так как экономическая ситуация в стране и рост цен, которые ощущают абсолютно все, стимулирует нас консолидировать усилия.

Фото: ООО «Маяк»

На что сдерживаются цены?

Во втором квартале начался рост цен на ингредиенты для борща - картофель, свеклу, морковь. Причина - старый урожай на исходе, новый еще не собран. Учитывая, что из-за погоды на юге стране в этом году урожая может быть недостаточно, «Слата» заранее готовит продовольственные запасы и обеспечивает доставку из-за рубежа.

Также отмечен сезонный дефицит красной рыбы - горбуши и кеты. Это связано с тем, что улов в прошлом году был меньше ожидаемого. К середине августа нехватка должна восполниться, но цена может вырасти до 20%.

- Ситуация с ценами на сахар-песок и растительное масло напряженная. В связи с вводом госрегулирования предельных цен и отгрузок в декабре прошлого года, товар отгружается с перебоем, складывается систематический дефицит, - отметила коммерческий директор «Слаты» Ирина Береснева. - Некоторые кондитерские изделия выросли в цене от 10% до 60%, так как сахар по предельно допустимым ценам отгружается только торговым сетям для реализации населению.

На новый сезон более оптимистичные прогнозы по стоимости растительного масла. Ожидается, что урожай в 1,5 - 2 раза превысит уровень 2020 года, соответственно, этого товара в магазинах будет достаточно, а цены на него доступные.

Новый ассортимент

Во второй квартал в супермаркетах «Слата» появилось свыше сотни новых наименований товаров. Так, покупатели все больше заинтересованы в растительном и безлактозном молоке, поэтому ритейлер увеличивает ассортимент молочной продукции ТМ Parmalat.

На прилавках активно появляется продукция местных производителей. Например, теперь в торговой сети можно купить сибирские ягоды и кедровый орех от компаний «Дикая Сибирь» и «Кедр», а также молочные продукты, изготовленные СПК «Окинский».

- За второй квартал мы ввели 11 производителей и около 70 наименований их продукции, - рассказала директор по развитию ТС «Слата» Юлия Климова. - Так, заслуживает особого внимания стиральный порошок Baikal Cristal. Порошок нового поколения производят в Иркутске без фосфатов, без красителей, без запаха. Коробка изготовлена из переработанного картона. Часть вырученных средств направляют на очищение берегов Байкала.