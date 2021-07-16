«Приезжаю в поликлинику, и мне говорят - ждите 2 недели»: иркутяне стоят в очередях на прививку от COVID-19, как в СССР за колбасой

В поликлинике №15 очередь из 12 человек Фото: Андрей СИНЬКОВ

«Вчера предприняли три попытки уколоться - не получилось. В "Яркомолле" простояли около часа, после чего вышла врач и сообщила, что осталось 20 вакцин. Соответственно, 20 человек остались, остальные ушли. В 6-й поликлинике запись «только на понедельник». Рассказами о том, кто и с помощью каких лайфхаков «прорвался» на вакцинацию, переполнены иркутские соцсети. Министр здравоохранения, его замы и руководители больниц, к их чести, по нескольку раз в неделю выходят в прямой эфир и рассказывают, среди прочего, сколько прививок удалось добыть на регион в этот раз. Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, как дела на этом фронте сейчас.

Ажиотаж в 15 больнице небольшой Фото: Андрей СИНЬКОВ

Двадцать тысяч доз и все расписано вперед

- Без проблем, если вы к нам прикреплены, я найду вашу карту, выдам анкету, вы ее заполните, и запишитесь на прививку, - первым делом я отправился в свою поликлинику. Находится она в предместье Рабочее. Неужели все так просто? Анкету заполнить недолго, но ближайшая запись на укол здесь только на 27 июля. Ждать почти неделю! А если бы мне нужно было срочно пройти вакцинацию перед поездкой в Сочи, например? Не наш вариант! Отказываюсь от этой идеи и иду разведать обстановку возле самого кабинета вакцинации. К слову, развернули пункт в кабинете окулиста. В коридоре на стульях тихо сидят 12 человек в масках. Никакой толпы. Все мирно ждут своей очереди.

- На все про все максимум один час уходит, - говорит Дмитрий, который с женой пришел ставить уже второй компонент вакцины. – Но это утром. А они работают до 17.00. Если ближе к вечеру придете, здесь народу еще меньше будет.

Небольшая очередь в регистратуру. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Правда, запись у него была за 10 дней. Спрашиваю у мужчины, почему они с супругой решили пойти именно в поликлинику, а не в ТЦ?

- Так мы живем тут рядом и прикреплены к этой больнице, - говорит Дмитрий.

Вообще, такая процедура одинакова во всех медучреждениях. Добавим сюда еще обязательный визит на осмотр к терапевту. Остальные поликлиники я решил обзвонить и спросить, на какие ближайшие даты можно записаться на прививку. Ответы оказались почти у всех разные. Например, в 9-й есть место на 19 июля (звонил я 16-го числа). Можно сказать, мгновенно! В 4-й живая очередь, тут как повезет, посоветовали прийти и втереться в нее, но только с 8.00 до 16.00. В 5-й – свободно с 20 по 24 июля. Вроде бы ждать не так долго. Но тут сразу предупредили, что вакцины осталось мало. Если что, перезвонят и перенесут укол. Но так везде.

- У нас препарат и вовсе закончился день назад, - отвечают мне в 17-й поликлинике. – Поэтому запись пришлось временно приостановить. Когда привезут, пока непонятно. Звоните, узнавайте, как доставят, сразу начнем принимать заявки.

Возмущаться можно долго. Но без толку. Потому что больше ее от этого точно не станет.

- Вакцина – дефицит и распределяется Минздравом страны по всем регионам, - объясняют в правительстве региона. – Мы получаем обычно партии в 20-30 тысяч доз, которые делим на все города и районы.

О том, сколько кому достается, не один раз отчитывались. Небольшим городам – от 500 до 2 тысяч доз препарата, городам покрупнее 5-7 тысяч. Что называется, из возможного.

Между тем, первым компонентом привито уже больше 441 тысячи жителей региона, и это больше 40% от того, сколько необходимо иммунизировать в регионе в принципе. Путем несложных подсчетов приходим к выводу – за неделю это число выросло почти на 30 тысяч человек. То есть препарат никто не прячет, развозят по городам и больницам то, что есть. На днях привезли 20 тысяч комплектов «Спутника». Закончилось? Жди, когда подвезут.

А если пойти в «Торговый центр»?

Так зачем ждать неделю, две, три? Когда можно просто зайти в торговый центр и привиться в мобильном пункте?- иркутяне штурмуют пункты в торговых центрах. Тем более, в Иркутске они открыты сразу в четырех ТЦ: «ЯркоМолл», «Юбилейный», «Европарк» и «Новый». Ну что ж идем в последний.

- «Иванов Е., Петрова И…», - на дверях прививочного кабинета в ТЦ «Новый» болтался альбомный листок, где разными шариковыми ручками жители Иркутска записывались на вакцинацию. Когда я подошел, в списке было 19 человек, а до начала приема оставалось четыре часа. Мобильный пункт открывался в 2 дня.

Алина Воробьева ради прививки специально приехала из Ангарска в Иркутск. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Несложно догадаться, какая толпа здесь образуется к 14.00. А вот и еще одна на подходе.

- 20-й будете сегодня, - говорю подходящей девушке. Оказалось, это ангарчанка Алина Воробьева.

- Я приехала в Иркутск, потому что в Ангарске записаться невозможно, - говорит Алина. – Представляете, в 1-й поликлинике и в БСМП ближайшие даты только на 18 августа. Я столько ждать не хочу. Прививку решила сделать, потому что хочу спокойно ходить в кафе, и другие места отдыха. Ведь могут сделать так, что пускать туда будут только с QR кодом.

Кстати, слова Алины в ангарской БСМП нам подтвердили. Ближайшая свободная дата действительно 18 августа.

Расписание мобильного пункта вакцинации Фото: Андрей СИНЬКОВ

Подводя итог рейда, можно сделать такой вывод. Если хотите вакцинироваться в поликлинике, к которой прикреплены, лучше быстрее берите телефон и звоните и записывайтесь. Не факт, конечно, что вас примут только через две недели, но несколько дней, скорее всего, точно придется подождать. Вариант с торговым центром сейчас выглядит более перспективным. Но на прививку там нужно заранее выбрать время, чтобы отстоять в очереди. К слову, еще один прививочный пункт откроется в Иркутске на этой неделе в «Сибэкспоцентре».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Севера» и курорты прививали первыми

- У нас было 500 доз на 1500 желающих привиться, - бьет цифрами сотрудница регистратуры тулунской больницы. Мы решили позвонить и туда, чтобы узнать, как дела. – Вот и считайте сами. Пока что могу поставить вас только в лист ожидания.

Такие же листы ожидания составляют и на севере региона - в Бодайбо.

- У нас вакцина закончилась еще две недели назад, - отвечает в местной больнице. – До сих пор везут.

Ну, строго говоря, на севере самый большой процент привитых – в большинстве регионов уже более половины нормы, а один из районов, Жигаловский, уже выдал больше 100% - стали делать вакцину всем. Их вакцинировали первыми – потому что много вахтовиков. Первыми ставили уколы в курортных Слюдянке, Байкальске, на Ольхоне, в Листвянке. Там слишком большой наплыв туристов.

В мобильный пункт с утра 16 июля уже 19 желающих записаться на прививку. Фото: Андрей СИНЬКОВ

КСТАТИ

А если я хочу «Ковивак»?

- А можно другую вакцину, «Ковивак», например?

Вопрос хороший, но кроме «Спутника», других вакцин в регион практически не поступало.

- Привиться можно любым препаратом, но из числа тех, что есть в пункте, - не раз отвечал министр здравоохранения Яков Сандаков.

За все время привозили «ЭпивакКорону» на 18 тысяч человек и 1560 (!!!) доз того самого «Ковивака». Впрочем, говорят врачи, последний скоро могут прислать – 11 тысяч доз.

НА ЗАМЕТКУ

Ревакцинации скоро дадут зеленый свет

Пока столица ревакцинируется, публикуя в соцсетях снимки с призывными подписями, Сибирь, насупившись, ждет.

-«Спутника лайт» нет, пока совсем нет, - объясняют в минздраве. – Но ревакцинацию мы обязательно объявим, как препарат поступит.