Как питаться после коронавируса, рассказали бурятские врачи. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

После COVID-19 у пациентов снижается иммунитет, нарушаются многие функции организма. Грамотно подобранное меню ускоряет обменные процессы в клетках, улучшает состав крови, оказывает стимулирующее действие на иммунную систему, снижает нагрузку на почки, облегчает работу печени и сердечно-сосудистой системы, своевременно выводит шлаки и токсины. Врач-диетолог БСМП, главный внештатный диетолог минздрава Бурятии Сэсэгма Мудаева разъясняет основные моменты в питании для скорейшего восстановления.

- После коронавируса питание должно быть дробным. Пищу нужно принимать небольшими порциями 5 - 6 раз в день, - говорит Сэсэгма Мудаева. - Оптимально - завтрак, обед, ужин и два перекуса. Помогут восстановлению курица, рыба жирных сортов, телятина, печень, яйца, кисломолочные изделия, твердые сыры, сливки, ржаной и цельнозерновой хлеб, растительное масло, каши, овощи, фрукты, ягоды, зеленый чай, морсы из клюквы, брусники, компоты. Для легких будет полезна отварная морковь со сметаной, изюмом или курагой. Кроме того, организму необходимо получать в достаточном количестве воду, желательно теплую. Пейте также морсы, компоты, настои шиповника и клюквы.

Конечно, надо позаботиться и о витаминах. Врачи напоминают о продуктах, богатых витаминами С и Д, будут особенно полезны. В частности, витамин С укрепляет барьерную функцию дыхательной системы. Он содержится в перцах, цитрусовых, хурме, яблоках, брокколи, черной смородине. А витамин Д - мощный иммунорегулятор. Его много в яичном желтке, сливочном масле, горбуше и другой жирной рыбе, печени трески, рыбьем жире, козьем молоке.

Чего нельзя, тоже большой список.

- В реабилитационный период из рациона нужно убрать тяжелую, жареную, острую еду, фастфуд, полуфабрикаты, еду быстрого приготовления, - перечисляет Сэсэгма Мудаева.

Но и этого мало. Придется изъять из рациона вообще все, что приятно на вкус, но малополезно. Итак, майонез, кетчуп, маргарин, газировку, магазинные соки, копчености, маринады, соления, колбасы, алкоголь, крепкий чай и кофе. Пока рекомендуется пожить без этого. Также стоит ограничить сладкое и соленое.