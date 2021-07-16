Синоптики предупредили, что в выходные Иркутск попадет во власть холодного фронта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном центре в последний будний день более менее солнечная погода и горожане гадают, продержится ли такой прогноз, какой будет погода в Иркутске на выходные 17-18 июля: смогут ли сибиряки погреться на пляже, поработать в огороде или просто отправиться на прогулку по Набережной? За ответом КП-Иркутск обратилась к сотрудникам Иркутского Гидрометцентра. И ответ неоднозначен: погода в Иркутске на выходные 17-18 июля будет непостоянной. Но есть хорошие новости и для тех, кто любит жару, и кому по душе летний дождь. Два выходных дня станут полной противоположностью друг другу.

Дело в том, что погода в Иркутске на выходные 17-18 июля зависит от холодного фронта, который надвигается к нам из Западной Сибири, из Красноярска. Так, первыми в его власть попадут западные районы Приангарья – это Тайшетский, Чунский, Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский. Жителей этих муниципальных образований непогода настигнет уже в субботу во второй половине дня. Как вы понимаете, в Иркутске в это время все будет спокойно. В общем, в первый выходной спокойно можно отправляться загорать.

- Погода в Иркутске 17 июля: днем воздух прогреется примерно до +29 градусов, - рассказывает замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Единственное, юго-восточный ветер может усилиться до 10-12 м/с.

А вот к ночи на воскресенье холодный фронт доберется и до столицы Иркутской области, начнется ливень. Осадки, хоть и уменьшатся, но продолжатся и в первой половине дня 18 июля. Днем столбики уличных термометров покажут +21…+23.

Такой будет погода в Иркутске на выходные 17-18 июля

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