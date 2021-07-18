Чтобы Мухтар снова бегал и резвился: сибиряк смастерил коляску для дворняги, сбитой машиной

Мухтар - очень жизнерадостный пес. Фото: предоставлено фондом "Собака счастья"

- Нет, об усыплении не может быть и речи, - ответили волонтеры ветеринарам, когда привезли четвероногого в клинику. Рентген тогда показал, что у сбитой машиной собаки поврежден позвоночник.

Ни разу пес не дал своим спасателям почувствовать, что они ошиблись в принятом в августе 2020-го года решении – бороться за собачью жизнь. Он стерпел все – три операции, пять месяцев в клетке в стационаре, бессчетные болезненные процедуры.

- Сколько раз мы сомневались в правильности своего решения, столько раз собака развеивала все сомнения своей жизнерадостностью и бесконечным доверием к людям, - говорят в Улан-Удэнском фонде «Собака счастья».

Пес перенес три операции. Фото: предоставлено фондом "Собака счастья"

И спасатели делали для своего подопечного все возможное. Заказали костный цемент для операции из Москвы, объявили сбор на лечение. На все - про все ушло порядка двух сотен тысяч рублей. Имя жизнерадостному псу дали Мухтар. Сейчас сами кураторы даже и не помнят, как появилась эта кличка. Когда привозишь собаку в клинику, его обязательно надо как-то записать, думать в такой момент долго не приходится.

- Ветеринары после обследования сказали, что спинной мозг также поврежден, отсутствует глубокая чувствительность задних лап и дали прогноз, что Мухтар останется частично парализован, но собаки-спинальники могут вести полноценную и счастливую жизнь, поэтому мы продолжали бороться за его здоровье, - говорит директор фонда Дарья Зайцева.

После того, как следы операций зажили Мухтара возили на массаж и к реабилитологу. Однако, особых результатов это не давало и какое-то время пес просто находился на передержке, пока волонтеры занимались другими экстренными случаями с животными – в фонде постоянно находятся порядка ста собак и кошек. В это время за судьбой пса в социальных сетях следили многие жители Бурятии, в их числе был также инженер Юрий Цырендашиев, который предложил сделать четвероногому коляску.

- Я много смотрел роликов, где счастливые собаки, у которых не двигаются задние ноги, бегают в таких специальных колясочках, решил, что сделать такую будет мне под силу, но оказалось это не так просто, - улыбается Юрий Цырендашиев. - Делал из обычных полипропиленовых труб – прочный и легкий материал. Скреплять я их умел – проводил матери трубы в доме, и нужный прибор для спайки имелся. Но пришлось несколько раз переделывать, чтобы коляска подошла Мухтару.

Чуду быть

На изготовление коляски ушло несколько месяцев, колесики покупали в столице - обошлись они в три тысячи рублей, найти подходящие в магазинах Улан-Удэ не получилось. За это время Мухтар явно дал понять, что сдаваться не собирается – он начал пытаться приподнимать заднюю часть тела. Проведенные тесты показали, что собака может держать опору одной задней ногой.

- Тогда мы каким-то чудом снова записались к реабилитологу, чудом потому что она у нас осталась одна на весь город, нашли возможность возить Мухтара к ней на прием 2-3 раза в неделю, - говорит Дарья Зайцева.

Юрия Цырендашиеву пришлось в очередной раз модифицировать коляску, и она превратилась в самый настоящий тренажер.

- Задние лапки не висят, Мухтар передвигает ими, просто нагрузка на них пока минимальна, - рассказывает Дарья. – Собака привыкает к нормальному положению тела, мышцы вспоминают, что им нужно делать.

Теперь, спустя почти год, как пес находится в приюте, появилась надежда, что пес сможет ходить. Это, конечно, может сыграть большую роль в его судьбе, ведь пристроить собаку-спинальника очень и очень сложно, а волонтерам так хочется, чтобы у Мухтара был свой дом.

- Это позитивный пес, он всех любит, любит играть и совсем не чувствует себя обделенным судьбой, - говорит Дарья Зайцева. – Может ли он сейчас бегать за палкой? Наверное, да, но сказать это сложно, просто нет пока еще того, кто бы ему эту палку бросил.

Если вы захотите следить за судьбой пса или узнать, как помочь другим животным – сделать это можно здесь.

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