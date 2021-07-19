Фудкорты в Иркутской области открыты, свадьбы под открытым небом разрешены Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снятие ограничений по коронавирусу в Иркутске с 19 июля постепенно началось. Так, с этого дня могут возобновить работу кафе и рестораны на фудкортах, но с соблюдением определенных мер. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Приангарья.

Так, посетителям фудкортов теперь должны предоставлять электронное меню, чтобы блюда и напитки можно было выбрать бесконтактным способом. Для оплаты пока нельзя принимать наличные деньги. И еще - столы нужно расставить на расстоянии не меньше двух метров.

Однако, несмотря на частичное снятие ограничений по коронавирусу в Иркутске с 19 июля, в общепите по-прежнему не допускается работа танцплощадок, под запретом дискотеки, банкеты, корпоративы и остальные праздничные мероприятия.

Снятие ограничений по коронавирусу в Иркутске с 19 июля заключается еще и в том, что разрешили проводить свадьбы на свежем воздухе. Но и тут есть условие: присутствовать на них могут максимум 30 человек.