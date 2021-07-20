Отмороженные 17-летние подростки из Забайкалья напали на полицейского с топором и избили своего учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Забайкальском селе Верх-Усугли приговор суда услышали двое 17-летних подростков, которые за три месяца совершили несколько преступлений. Итак, похождения этой парочки начались в августе 2020 года. Тогда они угнали из гаража мотоцикл ИЖ-Планета за 11 тысяч рублей. Спустя три месяца подростки уже пошли на более дерзкие преступления. 14 ноября один из подростков, находясь в алкогольном опьянении, прямо на улице напал на полицейского. Он ударил сотрудника топором, а также избил его кулаками по лицу и голове. После этого, он еще сжег автомобиль сотрудника.

Но и этого отморозку показалось мало. Придя в гости к знакомому, подросток накинулся и на него. Он настолько сильно избил его табуреткой, что та разлетелась в щепки. После этого он вооружился металлическим совком и десять раз ударил мужчину по голове. Пострадавший получил черепно-мозговую травму в виде вдавленного многооскольчатого перелома теменной и височной кости, ушиб головного мозга тяжелой степени, рвано-ушибленные раны волосистой части головы, лица, левого уха, переносицы.

Следующее зверство подростки совершили вновь вместе. Они пришли домой к своему учителю и попросили его занять им денег на алкоголь. Тот отказался. Тогда сообщники избили учителя, и угрожая ему ножом потребовали перевести деньги на их счет. Им все же удалось перевести себе 10 500 рублей. Несмотря на это, они два раза ударили педагога ножом в плечи. Вскоре криминальный дуэт задержали. На днях парочка услышала приговор суда.

- Один из подростков, который к моменту вынесения приговора достиг 18-летия, приговорен к 5 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Тунгокоченского районного суда. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Второму подростку повезло больше. Он получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.