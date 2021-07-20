Девять поселков Иркутской области заволокло дымом от лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дым от лесных пожаров, бушующих в нашем регионе и в Якутии, 20 июля вновь накрыл север Иркутской области.

- По состоянию на 10 часов утра, в зону задымления попали девять населенных пунктов в трех районах: в Бодайбинском - поселок Перевоз, село Большой Патом, в Мамско-Чуйском - поселки Мама, Луговский, Витимский, Колотовка, Мусковит, в Катангском - села Подволошино и Непа, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Дымом окутан север региона. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Однако специалисты успокаивают, что предельно допустимых концентраций по оксиду углерода в воздухе нет. Ситуацию мониторят, а жителям поселков рассказывают, как вести себя при задымленности, чтобы не отравиться.

Тем временем, по данным правительства Приангарья, тайга горит в 29 точках региона, общая площадь пожаров - больше 33 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в лесах действует в Бодайбо и районе, а также в Катангском районе. Тайга полыхает и в Киренском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Чунском районах.