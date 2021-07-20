Водитель такси из Улан-Удэ заставила мыть свою машину пассажиров «зайцев». Фото: паблик "Отзывы 03"

В одном из крупнейших бурятских пабликах в соцсетях на днях появилось видео, как двое жительниц Улан-Удэ усердно намывают автомобиль с шашечками. Казалось бы, ничего необычного, ну мало ли, водитель такси заехал на автомойку. Но нет, дело происходит вовсе не на автомойке. Это подтверждает и комментарий за кадром.

- Вот так у нас должники моют машины, - говорит женщина, которая и снимает помойку авто. – Платите за проезд всегда, чтобы такого не было.

Судя по происходящему, комментарии за кадром оставляет сама хозяйка машины с шашечками, которая занимается частным извозом. Вероятно, она подвезла очередных клиенток, но расплатиться за поездку те не смогли. Тогда водитель заставила их немного поработать руками и вместо денег сказала им мыть свою машину. Хотя, не исключено, что безденежные пассажирки сами предложили отработать долг таким образом.

Подписчики группы в комментариях под постом разделились на два лагеря. Одни усомнились в законности действий водителя, другие, наоборот, поддержали такой метод борьбы с «зайцами».

- Стыдно бесплатно ездить, - пишут пользователи соцсетей. - В следующий раз пусть думают, когда такси заказывают.