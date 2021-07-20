Иерусалимская гора в Иркутске – едва ли не единственный пример, где восстановили историческое значение места

Члены Координационного межконфессионального совета побывали в мемориальном комплексе «Иерусалимская гора».

Перед круглым столом Координационного межконфессионального совета в Законодательном Собрании Иркутской области участники мероприятия посетили историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Несколько лет назад он был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» и фактически обрел новую жизнь. Из заброшенного уголка в центре Иркутска, заросшего травой и деревьями, где и ходить-то было небезопасно, стал ухоженным парком. А главное – восстановлена историческая справедливость. Кладбищу вернули умиротворение и покой. А в память об усопших – надгробия, памятники, религиозные знаки, информационные доски.

«Сохраняя духовность этого места, надо сделать его уютным для горожан и гостей города, - сказал спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - Для дальнейшего развития можно использовать механизм привлечения средств из областного бюджета на исполнение Иркутском функций административного центра.

Александр Ведерников поблагодарил представителей конфессий, которые первыми несколько лет назад подняли вопрос о благоустройстве иркутского кладбища и остаются активными участниками проекта и сейчас. Спикер акцентировал внимание на том, что финансовые затраты на комплекс должны осуществляться их бюджетов, а не за счет религиозных организаций.

На этом месте действовало с 1772 по 1930-й год общегородское кладбище, где захоронено за все время более 120 тысяч иркутян.

Председатель областного парламента Александр Ведерников, члены межконфессионального совета, мэр Иркутска Руслан Болотов обсудили дальнейшее развитие комплекса.

Иерусалимская гора – один из немногих примеров, когда удалось восстановить историческую ценность этого места.

Здесь похоронены известные иркутяне. Среди них - декабрист Иосиф Поджио, публицист и краевед Михаил Загоскин.

В планах – продолжить благоустройство комплекса, развивая совместно с общественным пространством «Иркутские кварталы».

Успешный опыт создания историко-мемориального комплекса нужно использовать и на других подобных объектах в регионе.

Настоятель Входо-Иерусалимского храма протоиерей Андрей Степанов рассказал о ходе восстановительных работ, исторической значимости общественного пространства.

В планах установить памятные знаки всех религиозных конфессий, обустроить информационные стенды, организовать охрану и содержание территории.

Спикер и члены координационного совета возложили цветы к могилам писателя и публициста Михаила Загоскина и декабриста Иосифа Поджио.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.