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Общество20 июля 2021 14:31

Иерусалимская гора в Иркутске – едва ли не единственный пример, где восстановили историческое значение места

Перспективы развития мемориального комплекса обсудили в Законодательном Собрании
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Члены Координационного межконфессионального совета побывали в мемориальном комплексе «Иерусалимская гора».

Члены Координационного межконфессионального совета побывали в мемориальном комплексе «Иерусалимская гора».

Перед круглым столом Координационного межконфессионального совета в Законодательном Собрании Иркутской области участники мероприятия посетили историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Несколько лет назад он был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» и фактически обрел новую жизнь. Из заброшенного уголка в центре Иркутска, заросшего травой и деревьями, где и ходить-то было небезопасно, стал ухоженным парком. А главное – восстановлена историческая справедливость. Кладбищу вернули умиротворение и покой. А в память об усопших – надгробия, памятники, религиозные знаки, информационные доски.

«Сохраняя духовность этого места, надо сделать его уютным для горожан и гостей города, - сказал спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - Для дальнейшего развития можно использовать механизм привлечения средств из областного бюджета на исполнение Иркутском функций административного центра.

Александр Ведерников поблагодарил представителей конфессий, которые первыми несколько лет назад подняли вопрос о благоустройстве иркутского кладбища и остаются активными участниками проекта и сейчас. Спикер акцентировал внимание на том, что финансовые затраты на комплекс должны осуществляться их бюджетов, а не за счет религиозных организаций.

На этом месте действовало с 1772 по 1930-й год общегородское кладбище, где захоронено за все время более 120 тысяч иркутян.

На этом месте действовало с 1772 по 1930-й год общегородское кладбище, где захоронено за все время более 120 тысяч иркутян.

Председатель областного парламента Александр Ведерников, члены межконфессионального совета, мэр Иркутска Руслан Болотов обсудили дальнейшее развитие комплекса.

Председатель областного парламента Александр Ведерников, члены межконфессионального совета, мэр Иркутска Руслан Болотов обсудили дальнейшее развитие комплекса.

Иерусалимская гора – один из немногих примеров, когда удалось восстановить историческую ценность этого места.

Иерусалимская гора – один из немногих примеров, когда удалось восстановить историческую ценность этого места.

Здесь похоронены известные иркутяне. Среди них - декабрист Иосиф Поджио, публицист и краевед Михаил Загоскин.

Здесь похоронены известные иркутяне. Среди них - декабрист Иосиф Поджио, публицист и краевед Михаил Загоскин.

В планах – продолжить благоустройство комплекса, развивая совместно с общественным пространством «Иркутские кварталы».

В планах – продолжить благоустройство комплекса, развивая совместно с общественным пространством «Иркутские кварталы».

Успешный опыт создания историко-мемориального комплекса нужно использовать и на других подобных объектах в регионе.

Успешный опыт создания историко-мемориального комплекса нужно использовать и на других подобных объектах в регионе.

Настоятель Входо-Иерусалимского храма протоиерей Андрей Степанов рассказал о ходе восстановительных работ, исторической значимости общественного пространства.

Настоятель Входо-Иерусалимского храма протоиерей Андрей Степанов рассказал о ходе восстановительных работ, исторической значимости общественного пространства.

В планах установить памятные знаки всех религиозных конфессий, обустроить информационные стенды, организовать охрану и содержание территории.

В планах установить памятные знаки всех религиозных конфессий, обустроить информационные стенды, организовать охрану и содержание территории.

Спикер и члены координационного совета возложили цветы к могилам писателя и публициста Михаила Загоскина и декабриста Иосифа Поджио.

Спикер и члены координационного совета возложили цветы к могилам писателя и публициста Михаила Загоскина и декабриста Иосифа Поджио.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

Фото: Алена Тимофеева.

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