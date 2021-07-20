Тренеры сборной России по синхронному плаванию перед Олимпиадой 2021 получили благословение главы буддистов России Дамбы Аюшеева

Тренеры сборной России по синхронному плаванию получили благословение главы буддистов России Дамбы Аюшеева перед Олимпиадой 2021. Фото: Традиционная Сангха России

Сборная России по синхронному плаванию готовится к Олимпиаде 2021 в Токио. Последние сборы перед главными спортивными стартами синхронистки проводят в Бурятии. Спортсменки прилетели туда в середине июля и пробудут в Улан-Удэ две недели. Стоит отметить, что наши красавицы уже имели опыт подготовки к соревнованиям в республике. Готовились здесь к Чемпионату мира 2019 в Корее.

- Зачем это нужно и почему именно Улан-Удэ? В первую очередь это нужно для того, чтобы привыкнуть к смене часовых поясов. Разница во времени между Москвой и Токио +6 часов, между Москвой и Улан-Удэ +5 часов. Переживем джетлаг здесь, чтобы на соревнованиях уже чувствовать себя комфортно, - написала в своем Инстаграм одна из синхронисток сборной Алла Шишкина.

Также спортсменки отмечают, что в Улан-Удэ подходящий бассейн, глубиной 3 метра, ведь при выполнении программы дна касаться нельзя. В этот раз график спортсменок выстроен по всей строгости коронавирусных времен.

- Живем мы в центре города, но выходить из гостиницы не будем, - пишет Алла Шишкина. - Все это ради нашей же безопасности. Поэтому маршрут будет такой: гостиница-автобус-бассейн и обратно. Это и называется «в пузыре».

Дышат свежим воздухом атлетки на балконах. А вот тренерский состав сборной РФ решился все-таки на поездку в Иволгинский дацан. Решили не изменять сложившейся традиции. В 2019-м тренеры также заезжали к главе буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву перед тем самым чемпионатом мира в Южной Корее, где, кстати, синхронистки потом выиграли золотые медали во всех дисциплинах, где были представлены.

- Тренерский состав непобедимой сборной РФ по синхронному плаванию под руководством Татьяна Николаевны Покровской получил благословение XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова и действующего главы буддистов, - сообщает Буддийская традиционная Сангха России. Удачи на Олимпиаде нашей сборной, крепкого здоровья и ярких побед!

Главному тренеру синхронисток Татьяне Покровской в дацане подарили портрет Хамба Ламы Этигэлова, чтобы он сохранил здоровье тренера для дальнейших побед нашей сборной.

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