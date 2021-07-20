Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июля: началось постепенное снятие ограничений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 20 июля. Второй день подряд в регионе регистрируют меньше 400 случаев заражения COVID-19. Накануне их было 398, сегодня +395 новых заболевших. Остается надеется, что снижение темпа заболеваемости коронавирусом продолжится, потому что ситуация по-прежнему остается серьезной. На сегодняшний день в регионе больны COVID-19 больше 11.5 тысяч человек.

- В ковидных госпиталях под наблюдением медиков находятся 5918 пациентов, - рассказали КП-Иркутск в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией Приангарья. – За сутки в медучреждениях освободилось 125 коек.

Среди госпитализированных 332 – тяжелые. Еще 5613 сибиряков лечатся амбулаторно, их состояние позволяет им оставаться дома. К слову, за сутки отрицательные результаты тестов на коронавирус получили 194 боровшихся с инфекцией. Всего в Приангарье переболели уже 71 980 гостей и жителей региона, стоит отметить, что в этом числе 7227 – детей. В последнее время они заражаются чаще. С начала лета вылечили уже больше тысячи ребятишек.

К несчастью, летальные исходы продолжаются. За сутки погибли еще 38 человек с COVID-19, коронавирус стал причиной смерти в 36 случаях. Всего за время пандемии новая коронавирусная инфекция в Иркутской области унесла жизни 3468 инфицированных.

Большинство скончавшихся были старше 65 лет – таких от общего числа умерших в регионе 71.4%, тех, кому от 50 и до 64 – 23 %, 5 % погибшим было от 30 до 49 лет, от 18 до 29 лет – 0.6%. Также от иных заболеваний погибли еще 352 зараженных COVID-19.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июля: фудкорты открываются, свадьбы разрешаются

Все это, конечно, с оговорками. В Приангарье началось постепенное снятие ограничений, вызванных третьей волной пандемии. Накануне стало известно, что могут возобновить работу кафе и рестораны на фудкортах, но с соблюдением определенных мер: меню – электронное, расчет только безналичный, столы на расстоянии двух метров друг от друга.

Дискотеки, банкеты, любые праздники пока остаются под запретом. А вот на свежем воздухе свадьбы проводить разрешили. Только не зовите больше 30 гостей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 июля.

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