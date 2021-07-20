Захар Прилепин в Иркутске. О Байкале, ЕГЭ и справедливости

Александр Казаков, Захар Прилепин, Лариса Егорова. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

- Есть люди, которые хотят тут жить. Есть бизнес, который не хочет умирать. Есть Байкал, который нам дороже всего на свете. Есть политика, есть экология. И все это едино. Рубить одним махом, всех рубить - это невозможно.

Так во время поездки в Иркутск оценил ситуацию вокруг озера, когда нужно соблюдать хрупкий баланс интересов человека и природы, известный русский писатель Захар Прилепин. Вопросами, как организовать здесь жизнь, он занялся (вместе со Стивеном Сигалом возглавил Координационный совет по сохранению Байкала, созданный партией «Справедливая Россия - За правду». - Прим. ред.), потому что уверен - их вмешательство позволит сделать многое.

Захар Прилепин Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

- Когда мы стали разговаривать со Стивеном, я услышал: «Хочу заниматься экологией, хочу заниматься Байкалом, потому что у меня бурятские корни. Я был в этих местах. Я просто очарован. Меня совершенно не интересует уже ни слава, ни кинематограф, ни боевые искусства. Байкал - это мое дело и предназначение», - рассказал Захар Прилепин. - Стивен Сигал - человек, которого знают на всех пяти континентах и фильмы которого смотрело полтора миллиарда человек, едет на Байкал точно не ради пиара. А зачем? Ему это нужно. Нужно только для совести или его личного общения с богом, духом, самим собой.

А что относительно самого Захара Прилепина?

- Что касается меня, то я все-таки русский писатель и привык отвечать за слова, - отрезал он. - У меня «все ходы записаны», я к своему слову отношусь крайне серьезно, вот просто до какого-то издевательства. Ну, посмотрим, дайте нам шанс. Через некоторое время посмотрим. Пока можно сказать - проблема сразу выявилась с разных сторон.

- Отношение ко всему происходящему вокруг Байкала не может быть однозначным, - подтвердила и лидер «Справедливой России - За правду» в Иркутской области Лариса Егорова. - Кроме, наверное, таких вещей, как утилизация отходов БЦБК. Тут мы все едины. А что касается остального… Например, изначально никакой задачи по закрытию завода по розливу байкальской воды в Култуке (закрыт по настоянию общественности. - Прим. ред.) не стояло. Ставился вопрос о законности строительства этого предприятия, о том, что это принесет людям как в положительном смысле, так и в отрицательном… А сейчас на повестке дня - история с мусорным полигоном все в том же Култуке. На сегодня меня убеждают в том, что он будет находиться далеко от Байкала. Насколько далеко? Это тоже тема, которую мы так не оставим. И в этом вопросе очень важна федеральная поддержка. Именно поэтому в курсе этой проблемы и Захар Прилепин, и Стивен Сигал.

Байкал - святое место для страны

О том, что сегодня Байкал для страны, рассказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» Александр Казаков, ранее вплотную занимавшийся вопросами природоохраны в руководстве ВООП (Всероссийское общество охраны природы).

- Озеро Байкал для всех жителей России, от Калининграда до Сахалина, стало священным местом, - отметил он. - Любой социологический опрос покажет, что о Байкале знает 100% населения нашей страны и эти же 100% жителей считают, что его надо сберечь, сохранить.

Между тем уже идет обсуждение идеи сделать Байкал федеральной территорией.

- Я лично, и Захар меня поддерживает, категорически против того, чтобы Байкал делать федеральной территорией, потому что мы знаем, что после этого начнется, - считает он. - Во-первых, вы упустите Байкал из рук. Его заберут. А передоверить свое родное в чужие далекие руки - это исключено. Этого нельзя допустить. Байкал ваш, иркутский с этого берега и бурятский с того. Никто лучше вас не сохранит священное море.