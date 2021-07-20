Реформы разрушили систему образования: что делать

Радио «Комсомольская правда». В студии с Натальей Кравченко. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Об этом говорят многие. Педагоги жалуются на сложных учеников, родители - на низкий уровень обучения, студенческие преподаватели - на слабых студентов. Общее падение уровня образованности растет, и отрицать это уже невозможно. Мнением о причинах возникновения этой ситуации и о том, как ее исправить, на встрече в Иркутске поделился Секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» по вопросам просвещения и образования Александр Казаков.

- Существовавшую у нас систему образования, которая ранее была признана лучшей в мире, мы за 30 лет разрушили до основания. Ее нет. - заявил Казаков. - И сейчас все образование надо восстанавливать практически с нуля и в очень невыгодных условиях. Вернуться в советские годы, в сталинское время, и взять оттуда те самые модели, которые запустили нашу страну в космос, - это подразумевает, прежде всего, выход из болонской системы. Она нам не подходит. Об этом говорят все - и специалисты, и дети, и их родители, и педагоги.

Что произойдет, если этого не сделать?

- Россия с 1990-х годов пытается включиться в общемировой тренд разделения людей на «чистых» и «нечистых», - объяснил он. - Уже сейчас создается элитная школа для «правильных» детей и массовые школы для условной «биомассы». Это происходит во всем мире, не только у нас. Например, в США это началось даже раньше. Вот для этого и нужно ЕГЭ, перманентная реформа. Я ее называю троцкистской. На это есть исторические основания. Такая же история происходила в нашей стране 100 лет назад. За 1920-е годы троцкисты полностью разрушили классическое русское образование - классическую гимназию и ремесленные училища. И тогда, и сейчас в отчетах вузов говорилось о том, что приходят негодные, ни к чему не способные абитуриенты.

Что нам говорили, пропагандируя ЕГЭ? Что ребенок из затерянного в таежных краях поселка пойдет в Бауманку, если сдаст тесты, а не экзамены. Говорили, что коррупция в вузах пройдет. Но я учился в МГУ и среди 150 моих однокурсников были представители всех регионов. Мой лучший товарищ был из уральской деревни, но поступил в МГУ на философский факультет. Да не было с этим никаких проблем. Были другие механизмы, и они работали.

А сейчас получить нормальный балл на ЕГЭ без репетитора может один ребенок из десяти. В остальных семьях родители платят деньги. При этом знания не улучшились, а ухудшились. На журфаке МГУ провели диктант среди первокурсников и насчитали по 25 ошибок на странице, в том числе и у стобалльников. Так, с помощью новой системы, коррупция появилась в школах. И еще. Высококвалифицированные методисты объяснили очень простую вещь. Большинство из нас училось в школе 10 лет. Сейчас ученики сидят за партами 11 лет, но два года у них уходит на натаскивание на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, которые убивают знания и индивидуальность личности.

По поводу образования и того, как вернуть в школы советское качество обучения, сегодня идут споры. Многие, например, для исключения коррупции предлагают передать проведение экзаменов другим ведомствам, например МВД. Нам это покажется странным, но в некоторых странах такая практика существует. Однако самый главный вопрос - кадры. Учителям, которые помнят, как нормально преподавать, как воспитывать детей, сейчас около 60 лет. Восстановить систему образования будет непросто. Нужно бороться за учительские кадры, за укрепление системы педагогических вузов по всей стране. В этой связи хочется сказать о поддержке самостоятельного статуса Иркутского педагогического института.