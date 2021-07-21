Коронавирус в Иркутске, последние новости о коронавирусе на 21 июля: будет ли локдаун, как начнется новый учебный год – обсудили в регионе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 21 июля. В Иркутской области развернуто 6771 койка в ковидных госпиталях. Из них заняты 5783. Для региона это просто колоссальные цифры. Третья волна пандемии едва ли не каждый день обновляет рекорды по смертям и суточному приросту заболевших. Вот и сегодня стало известно, что скончались еще 47 человек: жизнь 42 из них сгубил COVID-19, еще пятеро с таким же диагнозом умерли от иных болезней.

- Нельзя отрицать, что летальность от ковида в эту волну выше, чем в предыдущие две, - подчеркнул во время прямого эфира в соцсетях министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Госпитализированных больных гораздо больше и особенности течения вируса изменились.

Сейчас в регионе от COVID-19 лечат 11 689 человек. За последние сутки в это число добавились 390 человек, получивших накануне положительные результаты тестов на коронавирус. В больницах из них, как уже говорили выше, 5783, в тяжелом состоянии сегодня 336 пациентов. Еще 5906 зараженных находятся дома, их самочувствие позволяет назначить им амбулаторное лечение.

С начала пандемии в Приангарье выявлено 81 851 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией, сейчас 72 165 (+185 за сутки) из них уже здоровы. Но, увы, не все смогли справиться с болезнью. За время распространения COVID-19 Иркутская область потеряла уже 3867 человек: COVID-19 унес жизни 3510 из них, остальные зараженные коронавирусом скончались от других тяжелых заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, последние новости о коронавирусе на 21 июля: начнется ли учебный год с дистанционного обучения

До нового учебного года 2021/2022 осталось чуть больше месяца. Родители и педагоги волнуются – к чему готовиться? Будет ли это привычный очный формат или дистанционное обучение, с которым все пришлось познакомиться с 2020-ом?

- Мы не рассматриваем точно дистанционное обучение пока вообще, введение дистанта не планируем, - поделился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время проведения прямого эфира в соцсетях.

В правительстве также отмечают, что вакцинация преподавательского состава – дело добровольное, но каждый педагог должен помнить об ответственности – если большинство из них заболеют, учить будет некому. Поэтому желающим учителям необходимо успеть поставить прививки до конца лета.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости о коронавирусе на 21 июля: локдауна не будет

Об этом также рассказал во время прямого эфира в соцсетях глава региона. Введение в Иркутской области локдауна больше не рассматривается.

По мнению властей, в Приангарье сейчас приняты все необходимые ограничительные меры, при соблюдении которых ситуация стабилизируется и без введения локдауна. При этом во время прямого эфира отметили, что в законодательстве нет понятия «локдаун», есть карантин – это когда и въезд в регион и выезд закрыты.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 июля.

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