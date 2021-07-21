В Усть-Куте 23 июля откроют новый медицинский корпус, построенный на средства ИНК

Новый медицинский корпус технически готов к приему пациентов. Фото: Пресс-служба ИНК

В Усть-Куте 23 июля 2021 года планируют начать прием пациентов в новом медицинском корпусе, построенном за счет финансовой помощи Иркутской нефтяной компании (ИНК). Соответствующе решение принял оперативный штаб Усть-Кутского муниципального образования. Объем финансирования Иркутской нефтяной компании составил более 500 миллионов рублей.

Представители подрядной организации передали объект на баланс ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» 15 июля. Договоренность о финансировании была достигнута между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководством ООО «Иркутская нефтяная компания» летом 2020 года.

Медицинский корпус на 60 мест построен на средства ИНК. Фото: администрация Усть-Кутского района

«На днях завершились все пусконаладочные работы и комплексное опробование всех систем - новый медицинский корпус технически готов к приему пациентов, - поделился мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов. - Госпиталь посетили специалисты областного минздрава, ими принято положительное решение о лицензировании данного медицинского учреждения.

Несмотря на то что сегодня на территории госпиталя продолжаются работы по благоустройству, членами оперативного штаба УКМО принято решение, что 23 июля новый ковидный госпиталь может начать прием пациентов. Учитывая сложную эпидобстановку в нашем районе, это единственный способ снизить нагрузку на действующий корпус районной больницы».

Подача кислорода к каждой койке будет непрерывной. Фото: Пресс-служба ИНК

Площадь медицинского объекта составляет 3000 кв. метров. Все палаты, рассчитанные на одного либо двух пациентов, оборудованы душем и санузлом. К каждой койке подведен кислород, который генерируется станцией, размещенной в больнице. Это обеспечит его бесперебойную подачу больным. Кроме того, в здании размещены три палаты реанимации - всего шесть мест для интенсивной терапии.

Корпус оснащен современной системой вентиляции с обеззараживанием и системой врачебной связи. Фото: Пресс-служба ИНК

Новый медицинский корпус оснащен современной системой вентиляции с обеззараживанием, системой врачебной связи. На территории также создан пункт для дезинфекции медтранспорта.

Кроме того, что в новый медблок будут госпитализировать пациентов с COVID-19, после стабилизации эпидемиологической обстановки в медучреждении продолжат лечить и другие заболевания.

Площадь медицинского блока — 3 000 квадратных метров. Фото: Пресс-служба ИНК

Иркутская нефтяная компания намерена продолжать содействовать в развитии первичной и специализированной медицинской помощи в Усть-Кутском районе. Кроме возведения нового медицинского корпуса в Усть-Куте ИНК оказала помощь в разработке проектно-сметной документации, необходимой для проведения капремонта главного корпуса больницы.

Специалисты областного Минздрава дали положительное решение о лицензировании учреждения. Фото: Пресс-служба ИНК

В условиях пандемии Иркутская нефтяная компания оказывает помощь областной системе здравоохранения. Так, ИНК поставила в медучреждения более 100 кислородных концентраторов. Также для ряда больниц Иркутска и Усть-Кута были приобретены аппараты ИВЛ, бронхоскопы, рецеркуляторы и другое медоборудование; лекарства, средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, костюмы, бахилы.