Лучнице из Бурятии Светлане Гомбоевой стало плохо во время первого выступления на Олимпиаде в Токио

Лучнице из Бурятии Светлане Гомбоевой стало плохо во время первого выступления на Олимпиаде. Фото: личная страница Светланы Гомбоевой в соцсети.

Весь мир сейчас следит за состоянием лучницы из Бурятии Светланы Гомбоевой, которой стало плохо во время первого выступления на Олимпиаде в Токио. В момент, когда девушки проходили квалификацию, Светлана неожиданно потеряла сознание из-за жары, которая стоит в эти дни в олимпийской столице. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России.

Сообщается, что первую помощь спортсменке оказали врачи других сборных. После этого, ее увезли местные медики. Как сейчас чувствует себя Светлана, рассказала ее партнер по команде Ксения Перова.

- Со Светой уже все нормально, - цитирует Ксению Перову сайт ОКР. – Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар. Ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю.

Прокомментировал ситуацию и личный тренер Гомбоевой Константин Эрдыниев.

- Со Светланой все хорошо, сказался температурный режим в Токио, - отметил Константин Эрдыниев. - Душно, даже от асфальта жарко. Чтобы приспособиться к такой температуре, мы готовились во Владивостоке. Но даже там погода была полегче. Светлана сильная. Она уже готовится к следующему рубежу

Добавим, что по итогам квалификации Светлана Гомбоева, набрав 630 очков, заняла 45 место.

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