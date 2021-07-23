Где иркутянам провести отпуск в последний месяц лета

Выясняем, сколько стоит отдохнуть на берегу Байкала и какие документы нужно взять с собой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Остался всего месяц лета! Из-за того, что было много пасмурных и дождливых дней, любимое время года промелькнуло незаметно. Но шанс выбраться на природу хотя бы на выходные, погреться на солнышке на берегу Байкала еще есть. А остались ли свободные номера? Помнится, в начале лета был бум и все домики забронировали на два месяца вперед…

- Прорваться в самые популярные точки - на остров Ольхон и Малое Море - еще можно, - успокаивают местные туроператоры. - Правда, на ближайшие две недели подыскать номер будет сложновато - как-никак на озере самый пик турсезона, а вот после 10-х чисел августа вполне реально. На турбазах и в гостиницах выбор пока имеется. Разброс цен большой: от 1,5 тысячи рублей за сутки в скромном домике, где удобства на улице, до 5 - 6 тысяч в благоустроенных комфортных номерах. А если хочется подешевле, то в качестве альтернативы можно посмотреть базы отдыха, например, в Слюдянском районе или на Байкале со стороны Бурятии.

В сентябре тоже вполне комфортно съездить на озеро, - и погода обычно балует бабьим летом, и отдыхающих не так много, как в разгар отпусков.

- До пандемии именно в сентябре к нам всегда приезжало очень много путешественников из Китая, сейчас их, по понятным причинам, нет, - говорят в агентствах. - Но турпоток все равно достаточно большой за счет внутреннего туризма: на смену иностранцам пришли, к примеру, гости из Москвы.

- Хотя некоторые этим летом отменяли бронь на отдых на Байкале. Причины тому две: рост заболеваемости коронавирусом и открытие Турции - поманило море, - комментирует «КП» - Иркутск» председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко. - Добавлю, что сейчас у нас довольно популярны маршруты выходного дня, например, поездка в Листвянку или Байкальск, пешие походы по Большой Байкальской тропе в Большое Голоустное и горные в Саянах. Так что отдохнуть можно не только на самом озере.

А теперь о том, что не забыть захватить с собой, собираясь в отпуск или на выходные на природу. Перед заселением в гостиницу или на турбазу вас попросят показать один из четырех документов: куар-код или справку о вакцинации против COVID-19, либо справку о перенесенном коронавирусе или имеющихся антителах (она должна быть выдана не ранее, чем за полгода до поездки), либо отрицательный ПЦР-тест (актуален 72 часа).

КСТАТИ

Если не Байкал, то что?

В регионе разрабатывают новый маршрут для туристов - между Иркутском и Качугом. Это часть масштабного российского тура «Великая северная экспедиция Беринга». Организаторы говорят, что это безопасный вариант путешествия в пандемию - без массовых экскурсий, с аудиогидами. А для местных жителей это возможность увидеть свой регион с новой стороны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что открыто в Приангарье

В цирк, театры и на концерты в Иркутской области, увы, из-за коронавируса пока не попадешь. Кафе и рестораны открыты, но до 23.00 и без банкетов. На днях разрешили работать фудкортам, но с ограничениями: меню в электронном формате, между столами социальная дистанция. В кино или спортзал сходить можно, но тоже понадобится документ о вакцинации или перенесенной болезни. Еще доступны музеи. Массовые мероприятия пока под запретом.