Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июля: более 5500 жителей региона лечатся от COVID-19 в больницах, больше 6400 – дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 23 июля. В Иркутской области на сегодняшний день коронавирусом больны 12 074 жителя. И разница в числе амбулаторных и госпитализированных не такая уж и большая. Если раньше тех, кто лечится дома, было в разы больше, то сейчас количество госпитализированных и переносящих инфекцию в форме, не требующей постоянного медицинского наблюдения, отличается меньше, чем на тысячу человек. Причина - переносить COVID-19 жители региона стали тяжелее. Об этом врачи твердят с самого начала третьей волны, многим требуется госпитализация, поддержка кислородом. Плюс чаще стали болеть молодежь и дети.

В больницах сегодня лечат 5586 инфицированных, дома борются с заразой еще 6488 человек. За сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили еще 406 человек – снова небольшой рост ( в течение трех дней эта цифра не превышала четырех сотен). Всего с начала пандемии в Приангарье диагноз новая коронавирусная инфекция был поставлен 82 657 раз, выздоровели из этого числа 72 507 человек, в том числе 7388 детей. За последние сутки о своем выздоровлении узнали 178 сибиряков.

Увы, не все смогли победить болезнь. Сегодня стало известно, что скончались еще 37 инфицированных, жизнь 35 из них унес COVID-19. С начала распространения коронавируса в регионе Иркутская область потеряла уже 3946 заболевших: в 3583 летальных случаях причиной смерти стал именно COVID-19, еще 363 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к кончине.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июля: показатель заболеваемости в Приангарье ниже показателя по России почти на 16 %

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 3446 на 100 000 населения, тогда как в среднем по Российской Федерации – 4092. Об этом стало известно на заседании Законодательного Собрания области. Самой сложной ситуация остается в Иркутске, Ангарске и Шелехове. В целом, ситуация с COVID-19 превзошла даже самые смелые расчеты специалистов: в регионе сейчас развернуто порядка 6800 коек, но свободны из них только около 15%.

Сейчас ПЦР-тесты делают в 23 лабораториях, ежедневно до 17 000 анализов. Для сравнения с февраля по май эта цифра колебалась от 6 до 8 тысяч в сутки.

Уменьшить темпы распространения инфекции в силах самих горожан – не стоит посещать места массового скопления людей, забывать о масочном режиме и социальной дистанции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08