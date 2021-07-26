«Вакцинация - это жизнь»: сделай прививку от коронавируса и выиграй автомобиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй год в Иркутской области идет борьба с коронавирусом. Пандемия не прекратится, пока 60 - 70% сибиряков не будут иметь иммунитет к COVID-19. Самый простой способ и, в общем-то единственный, получить надежную защиту - прививка. «Вакцинация – это жизнь!» - это не просто лозунг, это наша реальность.

«Комсомолка» поддерживает осознанное отношение иркутян к здоровью, а потому при поддержке администрации города Иркутска объявляет о старте акции «Вакцинация - это жизнь», в рамках которой состоится несколько розыгрышей призов. Суперпризом станет автомобиль - свеженькая Lada Granta белого цвета.

Кто станет обладателем машины 2021 года выпуска, узнаем 9 сентября. Кроме того, 12, 19, 26 августа и 2 сентября разыграем по 5 различных призов. Каких именно – сюрприз. Принять участие в акции могут только жители Иркутска (должны иметь прописку в городе Иркутске или временную регистрацию – подробнее в положении о розыгрыше) старше 18 лет.

КОНКРЕТНО

Условия акции

1. Участником розыгрыша может стать тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 и получил в промежуток с 1 по 30 августа 2021 года подтверждающий это QR-код.

2. Вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить обе его части - большего размера и отрывную часть, согласиться на обработку персональных данных и приложить к нему QR-код о вакцинации. Первый купон будет опубликован в газете «Комсомольская правда» еженедельник («толстушка») 28 июля.

3. Пришлите заполненный билет и QR-код в редакцию «Комсомолки» любым удобным способом.

КСТАТИ

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН

На электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить оригинал отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

ВНИМАНИЕ!

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА РОЗЫГРЫШЕМ

Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире телекомпании «ТИВИСИ» с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера сертификатов о вакцинации. Также номера выигравших билетов после каждого из розыгрышей будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

Партнер акции ООО «Сервико». Полное положение акции «Вакцинация - это жизнь» - ЗДЕСЬ.

За подробностями акции, датах и времени розыгрышей следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

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