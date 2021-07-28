Синоптики предупредили, что на Иркутск надвигаются дожди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все-таки не зря июль называют самым жарким месяцем года в Иркутске. В самую середину лета в городе установилась солнечная погода и уже неделю с неба не выпало ни капли. Все эти дни температура у нас на 2-4 градуса выше нормы. Неудивительно, что те, горожане, которые тяжело переносят духоту, уже захотели немного свежести. И они ее получат.

- Погода испортится уже 29 июля, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – В четверг весь день будет идти дождь. А столбик термометра опустится до +21, +22 градусов. Кроме этого, порывы ветра будут достигать 11 м/с. 30 июля практически такая же картина. На термометре ожидается около +22, вновь ветер до 11 м/с. Что касается осадков, то дождь пройдет совсем кратковременный. А вот по области возможны сильные ливни.

Неужели ухудшение погоды наступило под самые выходные? Нет, спешат успокоит синоптики. В субботу, 31 июля в Иркутске вновь солнечно и до +24 градусов. А вот в воскресенье, в первый день августа вновь пасмурно и дождь.

Кстати, в Гидрометцентре уже есть предварительный прогноз на август. И он вполне оптимистичный. По словам синоптиков, последний месяц лета нынче ожидается в Иркутске теплее обычного на 2-3 градуса. А вот дождей должно быть даже меньше нормы. В первой половине месяца средняя температура в городе +20, +25. При этом нам обещают несколько жарких деньков, когда солнце припечет до +30. Во второй половине августа уже прохладнее. В отдельные дни возможно всего +15, +17 градусов.