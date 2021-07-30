Зачисление в вузы Иркутска 2021: что ждет абитуриентов 17 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

Если раньше молодежь мечтала стать, например, космонавтами, балеринами, летчиками, то сейчас предпочтения иные. Какие? Видно по приемной кампании в вузы Иркутска, которая завершилась 29 июля, и уже есть предварительные итоги. «КП»-Иркутск выяснила, на какие направления в этом году самый высокий конкурс, и когда будет зачисление в вузы Иркутска 2021.

Управленцы, менеджеры, журналисты

Так, в Иркутском госуниверситете снова бум на «Государственное и муниципальное управление» - на бюджетное место претендуют по 200 абитуриентов! Второе направление в списке популярности «Менеджмент», куда стремятся по 163 человека на место, на третьем «Журналистика» - 79 человек. В вузе поясняют, что эта тройка лидеров неизменна уже не первый год, однако нынче конкурс увеличился. Почему?

Некоторые считают, что, например, на той же журналистике легко учиться. А если смотреть в целом, куда больше желающих поступить, то это «Международные отношения» исторического факультета. Всего в вуз подали свыше 30 тысяч заявлений.

- А у нас нынче высокий спрос на «Рекламу и связи с общественностью» - 235 человек на бюджетное место, - отмечает начальник управления центральной приемной комиссии Байкальского госуниверситета Ольга Пензина. - Также много желающих поступить на «Юриспруденцию», «Бизнес-информатику», «Правовое обеспечение национальной безопасности». А вот на экономические направления конкурс, наоборот, понемногу уменьшается. Общее число заявлений в этом году - около 7 тысяч. По сравнению с прошлым годом, цифра выше. С чем это связано? Возможно, с тем, что в 2021-м документы можно подать как лично, так и онлайн.

К слову, шанс «прорваться» на обучение за счет государства еще будет. Сейчас от ребят принимают согласия на зачисление. Первыми в списки поступивших на бюджет обычно вносят целевиков и льготников, и иногда кто-либо из них отказывается от поступления.

- Оставшиеся свободными места передадут в общий конкурс, таким образом, количество бюджетных вакансий на некоторые направления увеличится, - поясняет ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. - Подробности станут известны после 6 августа.

Ну а всем остальным нужно до 11 августа определиться, в каком из университетов, куда их приняли, они будут учиться. Зачисление в вузы Иркутска 2021 на бюджет бакалавриата и специалитета состоится 17 августа.

Я б в строители пошел!

Итак, вернемся к популярным профессиям. Кем еще хотят стать ребята из Иркутска, области, соседних территорий?

- В последнее время самые востребованные в нашем вузе направления - «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии» и «Информационная безопасность», - говорят в приемной комиссии Иркутского национального исследовательского технического университета. - Много заявлений на обучение строительству и энергетике.

И это неудивительно. Стоит посмотреть статистику по зарплатам, и сразу увидим, что больше всего сейчас зарабатывают как раз IT-специалисты и строители. Хотя есть интерес и к творческим специальностям, где платят не так много.

- В целом подано около 15 тысяч заявлений, это чуть больше, чем год назад. Почему? Приглашали абитуриентов не только из Иркутской области, но и с Дальнего Востока и Якутии, также ожидаем будущих студентов и из-за рубежа, - говорят в ИРНИТУ. - А еще в этом году большой конкурс на факультет средне-профессионального образования. На 300 мест, где учат рабочим профессиям для геологии и машиностроения, - пять тысяч заявлений! Возможно, многие просто не хотели сдавать ЕГЭ, а с другой стороны, - это все равно неплохой багаж знаний, с которым в дальнейшем можно поступать «на вышку».

В Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского конкурс, по традиции, выше всего на направления «Электроэнергетика и электротехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

- В этом году еще стала популярна «Ландшафтная архитектура», вероятно, потому что в городе есть спрос на услуги таких специалистов, а также «Ветеринарно-санитарная экспертиза», - добавляют в приемной комиссии вуза. - Всего подано около 3,5 тысячи заявлений. Кстати, сложилось впечатление, что в этом году у абитуриентов выше баллы ЕГЭ, чем в предыдущие.

А в Иркутском государственном медицинском университете наиболее востребованные специальности «Лечебное дело», «Травматология и ортопедия».

Теперь абитуриентам предстоит зачисление в вузы Иркутска 2021.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молодые специалисты в цене

За год в Иркутской области в три раза чаще стали принимать на работу выпускников без опыта. Причина в том, что не хватает квалифицированных кадров.

- В основном приглашают к себе компании из отрасли промышленного оборудования, электроники и приборостроения, а также продаж, - говорят аналитики hh.ru. - Самые востребованные специальности связаны с наукой и образованием, производством и продажами. Средняя зарплата, которую готовы предложить выпускникам, - 48,5 тысячи рублей, и это самый высокий показатель в Сибири.