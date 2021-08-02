Серебряная медалистка Игр,лучница Светлана Гомбоева резко ответила хейтерам, обвинившим ее в проигрыше в 1\32

Я отработала 10 из 10: серебряная медалистка Игр,лучница Светлана Гомбоева ответила хейтерам, обвинившим ее в проигрыше в 1\32. Фото: Денис СЛЕПЦОВ.

-Хейтеры! Я отработала на 10 из 10! Но в душе все равно кошки скребут от комментариев недоброжелателей. Меня беспокоил этот вопрос. А ответ прост. Да! У меня были ожидания! У меня были цели и я ставила планку, которую хочу перепрыгнуть! А где ожидания, там и разочарование. И все те люди, которые критикуют меня за показанный результат на играх - всего навсего подсвечивают мне мою боль, - такую запись в Инстаграм оставила спортсменка, серебряный призер Олимпийских Игр в Токио по стрельбе из лука Светлана Гомбоева.

Это она сказала немногочисленным хейтерам, которые взялись упрекать Светлану в проигрыше личного первенства.

Три старта - четыре медали

- В этом году я дебютировала на трех соревнованиях, - напомнила она. - Это Этап Кубка Мира в Лозанне, Чемпионат Европы в Анталье и Олимпийские игры в Токио. И да, везде у меня есть медали! Два золота, серебро и бронза в личном и командном зачете. И этот результат меня устраивает!

Конечно, Светлана Гомбоева хотела и могла бы подняться на Играх выше 1\32. Она билась до последнего с сильнейшей соперницей.

- Вывод один - повышать уровень выносливости, - говорит она. - В первый день соревнований я получила тепловой удар. Показала низкий результат. Расположилась на 45 строчке. В личной стрельбе я знала, что будет сложно. Так как это место означало, что я выйду на лидеров сразу же. Так и было. Довольно ровно прошлась по сериям. Проиграла в перестрелке.

Светлану Гомбоеву встретили по национальным обычаям. Фото: Денис СЛЕПЦОВ.

Светлану Гомбоеву встретили как героиню

« Встретили нашу «серебряную девочку» из Усть-Орды Светлану Гомбоеву. Полюбовались на серебряную медаль из Токио и пожелали обменять ее на золотую в Париже в 2023 году», - написал в соцсетях зампредседателя ЗС Иркутской области Кузьма Алдаров.

Встречали лучницу Светлану Гомбоеву с большим голубым хадаком ( шелковый шарф, символизирующий почтение). Приехали ее родные, земляки из Иркутска, большая делегация из Усть- Ордынского округа и республики Бурятия. Даже футболки «по случаю» подготовили – с изображением самой девушки и гордой надписью «серебряный призер Олимпийских Игр».

-Хочу сказать огромное спасибо всем, - сказала Светлана Гомбоева. – И, прежде всего, маме, которая вложила в меня, все, что у нее было. И дядя помогал всегда. Все, что было необходимо для занятий спортом, у меня было. И это, конечно, сыграло важную роль в достижении глобальных целей. Конечно, я хочу сказать огромное спасибо моему тренеру Константину Эрдынееву, потому что тот путь, который я прошла за последние годы – он невероятный, он удивительный, несмотря на травмы, на неприятные случаи, мы смогли все это преодолеть. Огромное спасибо и Ольге Михайловне Галушко, она вложила мне в руки лук и показала, каким интересным может быть этот вид спорта. И бабуле моей, которая по часам возила меня в школу, на тренировку, следила за моим графиком. Именно благодаря ее дисциплинированности я стала тем, кем стала.

Светлана Гомбоева с родными. Фото: Денис СЛЕПЦОВ.

У Светланы Гомбоевой – дружная, большая семья. И когда стали задавать вопросы, какой регион для нее роднее – Иркутская область или Бурятия, она ответила так:

- Я никогда не делила себя по происхождению и прошу всех не делиться по географии, - рассказала она. - Мои предки по отцу - это хори, буряты из Забайкальского края. Мои предки по маме - это икинаты, бурятское племя ойратского происхождения из Унгинской долины. Это два моих крыла, которые дают мне силу предков. Я родилась в Иркутской области, здесь начала стрелять из лука. Окрепла как спортсменка в республике Бурятия, здесь я закончила Бурятский госуниверситет, тренировалась. И я одинаково люблю и почитаю все три родных мне региона.Мы - буряты! И мы едины!

И тут все согласятся с нашей чемпионкой.

Наша сибирячка, Светлана Гомбоева – серебряный призер игр. «Забойщица» в команде, она стреляла первой. А впереди нашу талантливую спортсменку ждет еще много стартов и Олимпиада в Париже через три года. Пожелаем удачи.

А пока ее ждет отдых и обустройство в Улан-Удэ. Как серебряный призер Игр, Светлана Гомбоева получит солидные премии – 2, 5 миллиона рублей из федерального бюджета, а еще двухкомнатную квартиру в столице Бурятии ( это уже от республики) и 583 тысячи рублей призовых.