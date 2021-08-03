Сибирячка два месяца просидела в «декрете», спасая от смерти трехлапого львенка

Иркутянка Александра Ивушкина два месяца жила с Фортисом в квартире и выхаживала его. Фото: иркутская зоогалерея

Это сейчас четырехмесячный львенок по имени Фортис живет в уютном вольере иркутской зоогалереи, он полон сил, активен, весело играется и кушает мясо с аппетитом. А еще месяц назад этот маленький царек зверей находился между жизнью и смертью. Дело в том, что практически сразу после рождения, а появился на свет Фортис в питомнике К-9, он потерял одну заднюю лапку.

- Потерял он ее прямо дома, живя с матерью и остальными братьями-сестрами, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Скорее всего, при родах мать немного повредила ребенку лапку, а потом, пытаясь вылизать ранку, сама превратила ситуацию в необратимую.

Фортис уже кушает и пьет молочко. Фото: иркутская зоогалерея

То, что лапка маленького львенка выглядит все хуже, сотрудники К-9 начали искать место, где Фортиса могут спасти. Однако несколько питомников и зоопарков, где содержатся большие кошки, отказались принимать львенка, сославшись на то, что помочь ему будет сложно. Еще бы, ведь его культя так сильно воспалилась, что вот-вот мог начаться сепсис. Казалось, что выхода кроме эвтаназии, нет. Однако, в зоогалерее смогли помочь малышу и выходить его.

- Видно было, как львенок очень хотел жить, - продолжает Людмила Ивушкина. – по колено лапа уже отсутствовала. Наш ветеринар сразу сказала: «Да какая эвтаназия, его можно спасти». Так и вышло. После операции и уколов, мы нашли отдельную квартиру и наша сотрудница Александра Ивушкина жила там с Фортисом два месяца и выхаживала его. Она приучила его к молоку, к мясу, играла с ним. Проще говоря, нянчилась, как с ребенком. Вот такой необычный был у Александры "декретный отпуск" со всеми стандартными атрибутами: бессонными ночами, памперсами (пеленками), бутылочками с молоком совсем не детского размера и регулярными истериками.

С настроением у львенка все в порядке. Фото: иркутская зоогалерея.

Сейчас Фортис уже вернулся в зоогалерею. Чтобы он не заскучал ему уже нашли подругу – щенка Лабрадора Эльзу, с которой львенок практически одного возраста. Теперь животные друзья не разлей вода, и не расстаются ни на минуту.

- С Фортисом будет все хорошо, - говорит Людмила Ивушкина. – Когда он вырастет, останется у нас, так как никто его не заберет без одной лапы. Впрочем, это ему жить никак не помешает.

Фортис и его лучшая подруга Эльза. Фото: иркутская зоогалерея

Кстати, помочь Фортису может любой желающий. Сейчас царю зверей требуется много заменителя кошачьего молока. Во время лечения сотрудники зоогалереи занимали такое молоко у других питомников, а теперь нужно отдавать долги. А Фортиса нужно кормить молочком и сейчас. Так что, львенок будет рад принять любимое лакомство в дар.