Пациентка погибла на пожаре в больнице в Забайкалье. Фото: МЧС Забайкалья

Пожар в здании центральной районной больницы в забайкальском селе Шелопугино произошел 3 августа в 5 часов утра. Врачи сразу же начали эвакуировать пациентов и смогли быстро вывести на улицу 14 человек. Но, как оказалось, спасти удалось не всех. Приехавшие на место пожарные, забрались внутрь и в одной из палат нашли тело 62-летней пациентки. Задохнулась женщина от угарного газа или она умерла по другой причине, пока неизвестно. Известно, что площадь пожара составила всего 2 квадратных метра.

- По факту гибели женщины начата проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Причина смерти пациентки станет известна после проведения судмедэкспертизы. Следователи уже опросили руководство и персонал больницы.

Ну а причину пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС.