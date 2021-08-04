Расплескалась синева: бывший десантник из Иркутска отметил день ВДВ, угнав машину и разбив на ней пять других автомобилей

Бывший десантник после задержания Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На уголовную статью отпраздновал день ВДВ 43-летний житель Иркутска, в свое время служивший в десантных войсках. Нет, купаться в фонтане ему показалось слишком мелким и наскучившим занятием. Бывший десантник, выпив за любимый праздник несколько рюмок горячительного, решил порассекать по городским улицам на автомобиле. Правда, не на своем. Так как мужчина в последнее время работал в автосервисе, он выбрал себе Хонду одного из клиентов, которую тот оставил на ремонт.

- На улице Маяковского пьяный водитель не справился с управлением и протаранил сразу пять автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Приехавшие инспекторы ГИБДД выяснили, что еще в 2018 году его лишили водительских прав за ту же самую езду в нетрезвом виде.

Фото с места ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На вопрос полицейских: «Зачем поехал пьяный?» он ответил кратко:

- Не соображал уже ничего.

Проходить медосвидетельствование бывший десантник отказался. За это суд уже отправил его под арест на 10 суток. Кроме этого, против него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Не исключено, что в ближайшие пять лет праздновать день ВДВ он не будет. Именно такой срок лишения свободы ему грозит.