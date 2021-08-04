Где жителям Иркутской области заработать от 300 тысяч рублей, рассказали специалисты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сколько ни заработаешь, а все равно хочется больше. Очередное исследование показало: только 14% сотрудников из Иркутской области устраивают их нынешние доходы.

- Чаще других зарплатой довольны представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» (24%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR» (по 23%), - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Неудивительно. Маркетологи, программисты и сотрудники банков говорят: за последний год доходы у них выросли. А упали - у продажников, строителей, риелторов и людей творческих профессий.

Кто нужнее всего

А теперь - о конкретных цифрах. По данным сайта по поиску работы, в июле сибирякам предлагали в среднем 46 тысяч рублей заработка. Причем это даже выше, чем ожидания тех, кто в поиске места под солнцем. Они оценивали свой труд в 40 тысяч рублей.

Примерно такую же статистику приводит центр занятости Иркутска и называет, в ком работодатели нуждаются острее всего.

- Средняя зарплата по вакансиям, существующим в банке данных, составила 43523,22 руб., - сообщают в минтруда Приангарья. - Требуются квалифицированные рабочие: каменщики, бетонщики, арматурщики, штукатуры, рамщики, плотники, облицовщики, маляры, станочники, повара, электрогазосварщики. Среди служащих востребованы врачи, медицинские сестры. Устойчивый спрос на неквалифицированных сотрудников: уборщиков помещений, грузчиков, дворников.

На вознаграждение для рабочих с узкой специализацией, с опытом и умелыми руками на предприятиях не скупятся. По крайней мере, если верить обещаниям в вакансиях, тот же электрогазосварщик, каменщик и облицовщик могут получать от 100 тысяч рублей.

Доход высокий, а что взамен?

Есть, конечно, счастливчики, кому светит заработок в разы больше. Вот, например, три самые «жирные» вакансии для жителей Иркутской области, где будущая получка - от 300 тысяч на руки. Это инженер DevOps, который занимается разработкой сайтов, интернет-магазинов и так далее. Работать можно удаленно, это плюс. Но не всем работодателям такой формат подходит.

Допустим, не менее высокий доход обещают главному геологу на рудник, но есть одно существенное «но»: офис предприятия находится в Иркутске, а на работупридется ездить на вахту в Бурятию. А еще заманчивую награду за труд сулят стоматологу-ортодонту, но тут оговорка еще крупнее: сеть клиник находится аж в Челябинске, так что ищут талантливого кандидата, согласного на переезд.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14337 сибиряков трудятся дистанционно

1,3% - уровень безработицы

14861 житель региона считается безработным

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