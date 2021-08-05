Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах, которые идут на Иркутск. Фото: Иван МАКЕЕВ

За окном настоящая жара под тридцать градусов. Горожане радуются хорошей погоде и уже строят планы. Если погода на выходные 7-8 августа будет такой же классной, можно съездить на дачу, рвануть в лес или в поход. Но синоптики категоричны - на Иркутск идет непогода, и уже завтра она захватит регион, а в субботу, 7 августа, и вовсе накроет город.

- 4-6 августа в Кемеровской области ливневый дождь, гроза, град. 4-6 августа в Алтайском крае сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. 4-5 августа в центральных, южных районах Красноярского края, Хакасии, 5-6 августа в Тыве сильный и очень сильный дождь, гроза, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. 7 августа в Иркутской области сильный дождь, гроза, - прямо предупреждает Гидрометцентр России.

Более подробные "погодные планы о территории" относительно погоды на выходные 7-8 августа - у Иркутского УГМС.

-На западе - свои циклоны, просто совпало, - объясняет заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - А Иркутск накроет монгольский циклон, притом достаточно сильный. Завтра, в пятницу, 6 августа, еще жарко в городе, при малооблачной погоде до +27. Но уже может пробрасывать дождь, возможна гроза..

А что потом? Настоящий непогода ждет Иркутск в субботу, 7 августа. Вместе с дождями придет и похолодание.

-Будет очень сильный ливень, возможно, что и раскаты грома услышим, - продолжает Юлия Янькова. - И сильный ветер, порывами, до 13 метров в секунду. Что касается температуры, в Иркутске будет в основном +20. А в воскресенье, когда к утру ливень стихнет, и будет моросить дождь послабее, ожидается уже немного теплее, +21...+22.

Такая нас ждет погода на выходные 7-8 августа. Циклон должен покинуть город в понедельник.