Виталий Барышников: «Акция «Вакцинация – это жизнь!» должна помочь провести День города и начать учебный год очно

«Комсомольская правда» вместе с администрацией Иркутска продолжает акцию «Вакцинация – это жизнь!», цель которой остановить распространение коронавируса в городе. Мы разыгрываем суперприз среди привитых от ковида иркутян – новенький белоснежный автомобиль Lada Granta 2021 года выпуска. Об условиях проекта в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm рассказал заместитель мэра Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

- Ситуация с распространением коронавируса напряженная, но врачи прогнозируют стабилизацию ситуации к концу августа, - говорит Виталий Барышников. – И связывают это как раз с вакцинацией. Проблем с местом, где поставить прививку, сейчас нет. В Иркутске работает 28 пунктов, где можно получить защиту, 16 из них на базе больниц и поликлиник, остальные в торговых центрах, в университетах, в школах, один из самых больших - в «Сибэкспоцентре». За последние две недели в регион поступило 118 тысяч доз препаратов, которые не задержатся на складе. Кроме того, в Иркутске полным ходом идет ревакцинация. Она для тех, кто сделали прививки еще полгода назад. «Спутника лайт» есть около 40 тысяч.

Ну а теперь, собственно, о самой акции. Организовали ее для мотивации населения обезопасить себя от коварного COVID-19.

- Ведь впереди новый учебный год, который мы планируем начать в очном формате, - продолжает Виталий Барышников. – Кроме этого, рассчитываем, что акция поможет провести День города, который перенесли на осень еще до третьей волны коронавируса. К слову, помимо автомобиля, будут призы с символикой празднования 360-летия города.

КСТАТИ

Условия участия в розыгрыше

Еще раз подробно рассказываем правила розыгрыша.

Ревакцинированные в акции не участвуют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дополнительные призы

Победитель главного приза определится 9 сентября. А 12, 19, 26 августа и 2 сентября пройдут дополнительные розыгрыши, а это еще по 20 классных призов.

ВНИМАНИЕ!

Где смотреть трансляцию

Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире телекомпании «ТИВИСИ» с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера сертификатов о вакцинации. Также номера выигравших билетов после каждого из розыгрышей будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

Партнер акции ООО «Сервико». За подробностями акции, датах и времени розыгрышей следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

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Куда присылать купон

На электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.