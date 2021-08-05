В двух округах Иркутска в августе на два дня отключат холодную воду. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Лето – пора ремонтов на теплосетях и сетях водопровода. Скоро сентябрь, и перед началом сезона все трубы должны быть проверены и отремонтированы, а все возможные протечки устранены. Иначе зимой придется весьма туго – при малейшей поломке приводить все в порядок на морозе. Иркутяне с этим согласны ( а куда деваться?). На последний месяц лета запланированы большие ремонты- отключение холодной воды в Иркутске в августе 2021 коснутся большей части Свердловского округа и поселках Куйбышевского.

Отключения отключение холодной воды в Иркутске в августе 2021 начнутся в Свердловском районе города и ближайшем пригороде. Они запланированы с 22:00 часов 12 августа до 16:00 часов 14 августа. Стало быть, общим счетом без возможности принять душ придется обойтись около полутора суток. На остальные нужды воды, если ею запастись заранее, хватит.

- МУП «Водоканал» г. Иркутска сообщает, что для производства планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации будет отключено холодное водоснабжение в микрорайонах Первомайский, Синюшина Гора, Луговое, а также в ЖК Стрижи, Сокол, Сергиев Посад, Ново-Мельниково, - уточняет пресс-служба предприятия.

А в конце августа на двое суток запланировано отключение холодной воды в Иркутске уже в Куйбышевском районе. С 9 утра 26 августа по 9 утра 28 августа, отключат холодную воду в трех микрорайонах, относящихся к этому району. Тут уж придется запасаться канистрами и бутылками с водой жителям микрорайонов Зеленый, Лесной и Искра.

-При проведении профилактических работ магистральные трубопроводы будут оставаться под рабочим давлением, а распределительные сети водопровода не будут опорожняться, - предупреждают в МУП «Водоканал». - Во избежание возникновения аварийных ситуаций, в данный период времени необходимо исключить проведение каких-либо работ на внутренних и наружных трубопроводах холодного водоснабжения.

Отключение холодной воды в Иркутске в августе 2021 - это, конечно, неудобство. Но, как правило, одновременно холодную и горячую воду не отключают. Но это предупреждение актуально, например, для сантехников, которые могут запланировать работы именно на это время. Не стоит.