Медбрат и военный отбили двух школьниц от вооруженного грабителя

Владимир Гашимов (слева) и Павел Петров не прошли мимо. Фото: личный архив

Про таких как медбрат Павел Петров и военный контрактник Владимир Гашимов из Улан-Удэ говорят так: оказались в нужное время в нужном месте. Мужчины, незнакомые между собой, сработали словно напарники-полицейские. Они скрутили преступника, который до смерти напугал двух 12-летних девочек.

Итак, все произошло на окраине Улан-Удэ, на железнодорожном мосту, расположенном на 5648 км перегона «Улан-Удэ – Заудинский». Вечером Павел и Владимир прогуливались в этом районе со своими девушками. Правда, шли они с разных сторон. Первым, что происходит что-то странное, заметил Павел.

- Смотрю, под мостом стоит мужик, а напротив него две девочки, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Павел Петров. – Сказал подруге оставаться на месте, а сам спустился вниз, чтобы проверить.

Когда Павел приблизился к троице, девочки, увидев его, внезапно закричали:

- Дяденька, только не уходите! Он нам угрожает и грабит!

- Я сам детдомовский, никогда бы не бросил детей в беде, - продолжает Павел. –Тот, на кого указали школьницы, бросился наутек. Он рванул в сторону железнодорожных путей, Павел - за ним. Но через несколько десятков метров, преступнику удалось оторваться, а у медбрата начали заканчиваться силы. И тут он заметил, что на другой стороне путей его обгоняет другой мужчина. Это и был Владимир Гашимов.

- Я подошел буквально через минуту, - говорит Владимир. – Увидел плачущих девочек и спросил: «Что произошло?». Они ответили, что мужик пытался их ограбить. Но его спугнул дяденька.

- Грабитель удрал, а дяденька пытается его догнать, - в голос сказали школьницы.

Задержанный на месте преступления. Фото: Восточное СУ на транспорте СК России

Кинув взгляд в ту сторону, Владимир бросился на помощь.

- Я бежал по левой стороне, а грабитель по правой, потому что мимо проезжал поезд, - говорит Владимир. – Прямо на ходу мне пришлось заглядывать под вагоны, чтобы не упустить преступника из вида. Так как Павел остановился отдышаться.

Когда мимо проходил уже последний вагон, беглец решил свернуть и бросился в кусты. Этот момент Владимир не проворонил. Поезд прошел, контрактник перескочил на другую сторону и нагнал преступника. Сбил его с ног и скрутил. Тут и Павел подоспел.

- Нашли у него лезвие от ножа, а затем отвели обратно к девочкам, и он вернул им похищенные сережки и другие вещи, которые у них украл, - говорит Владимир. – Те забрали и ушли. А мы с Павлом сняли ремни, привязали преступника к столбу и вызвали полицию.

- Мужики, может договоримся, отпустите, а, - пробормотал он Владимиру и Павлу. – Я бездомный, приехал из Амурской области.

- Не договоримся, - ответили мужчины.

Задержанный показывает, где его поймали Павел и Владимир. Фото: Восточное СУ на транспорте СК России

Как оказалось, задержанный не врал. Приехавшие транспортные полицейские выяснили, что преступником оказался 36-летний бездомный, который уже имеет солидную криминальную биографию. У него несколько судимостей.

- Теперь против него возбуждено новое уголовное дело по статье «Разбойное нападение, совершенное в отношении малолетних детей», - сообщили в пресс-службе Восточного СУ на транспорте СК России. – Свою вину он признал. Суд отправил его под стражу.

Ну а Павел и Владимир свой поступок особенным не считают. Говорят, что даже мысли не было не помочь детям.