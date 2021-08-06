Автобус со студентами перевернулся на трассе в Бурятии. Фото: предоставлено очевидцами

Крупная авария произошла днем, 6 августа на трассе Улан-Удэ-Курумкан в Бурятии. На 22 километре, на перевале «Пыхта» в местности «Тещин язык», 61-летний водитель автобуса ПАЗ, который вез 25 студентов одного из университетов, не справился с управлением и съехал в кювет. Там ПАЗик перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

- Точные причины аварии выясняют дорожные инспекторы, - отметили в ведомстве.

В салоне автобуса находились 25 студентов. Фото: предоставлено очевидцами

Спустя некоторое время стало известно о состоянии пострадавших пассажиров. В минздраве Бурятии подтвердили, что в салоне находились 25 человек.

- У всех легкие травмы, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе минздрава Бурятии. – Их состояние оценивается как средней степени тяжести. 12 человек доставили в больницу скорой медицинской помощи, 12 – в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко.

Добавим, что среди пассажиров был один ребенок. 17-летнюю девочку доставили в Детскую республиканскую больницу.