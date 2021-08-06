Медведи облюбовали Большую Байкальскую тропу. Фото: архив ФГБТУ "Заповедное Прибайкалье"

Туристам, которые любят походы по Большой Байкальской тропе теперь стоит быть предельно осторожными и внимательными. И дело не в опасности маршрута, который пролегает по горам и склонам. В последнее время это место облюбовали медведи. На днях сотрудники Листвянского лесничества «Заповедное Прибайкалье» заметили следы взрослого хозяина тайги и годовалого медвежонка на байкальском мысу Кадильный.

- Звери периодически приближаются к туристическому маршруту, но не задерживаются в зоне видимости, - рассказывают в «Заповедном Прибайкалье». - Желания встречаться с людьми у хозяев тайги, явно нет.

Закрывать маршрут, чтобы зверь и человек не встретились лицом к лицу, пока не планируют. Но специалисты советуют любителям походов соблюдать несколько простых правил безопасности.

КОНКРЕТНО

Что делать, чтобы избежать встречи с хозяином тайги

- не углубляйтесь в лес, следуйте только по тропе

- передвигайтесь лучше в составе группы

- обозначайте свое присутствие разговором или каким-либо постоянным звуком (например, стуком металлической ложки о котелок и т.п.)