Она живодерка: сибирячку в соцсетях обвинили в жестоком убийстве собаки, полиция проводит проверку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шокирующий пост появился в одном из иркутских пабликов по помощи бездомным животным. Жители села Олха, что неподалеку от Шелехова, рассказали, что якобы, местная жительница, которая работает фельдшером, напала с топором на собаку. Было опубликовано даже видео, на котором видны замахи человека предметом, похожим на топор и слышно, как пес скулит и лает. Причем, судя по опубликованным здесь же скриншотам переписки из местной группы, женщина била пса около часа. Правда, тело животного так никто и не нашел. Зато пользователи соцсетей вызвали полицию. И вскоре появился новый пост, как полицейский опрашивает женщину, якобы напавшую на собаку.

- "Почему эта живодерка еще до сих пор не под стражей", - начали возмущаться в комментариях подписчики. – "Пусть получит по заслугам".

Как оказалось, обвинять жительницу поселка в зверстве над животным, многие пользователи соцсетей поторопились. В истории вскрылись некоторые неточности.

- Вечером полицейский действительно выезжал на место и опрашивал ту самую женщину, - прокомментировали «КП»-«Иркутск» в ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что это вовсе не фельдшер, а 65-летняя пенсионерка, которая рассказала, что она разбиралась со своей собакой и якобы ее ударила. После чего та сбежала. На утро полицейский еще раз проверил территорию возле дома и нашел следы крови. Однако, трупа животного не нашел. Проводится проверка.

В МВД добавили, что с женщиной провели профилактическую беседу. В то же время, если в ближайшие дни, в округе найдут тело той самой собаки, может быть возбуждено уголовное дело.