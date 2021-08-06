Почему на Байкале много воды, а в Иркутске подтопило набережные, низины и острова. Фото: Ксения Каурова

«Вода, вода, кругом вода… И разделяет нас вода». Строки из этой известной песни Эдуарда Хиля очень подходят к ситуации, которая сложилась этим летом на Байкале и его прибрежных территориях. Снежная зима и теплая весна стали причиной подтоплений и в Иркутске. Набережные «затоплены», излюбленные у горожан косы еле виднеются, остров Елизовский тоже уменьшил свои размеры. И как на пороховой бочке живут жители садоводств и поселков, расположенных у рек Иркут, Ангара, Ушаковка. Прогноз синоптиков неутешителен: в ближайшие дни ситуация из-за прошедших сильных дождей только ухудшится. А между тем, в новостях то и дело звучит, что ГЭС увеличила сбросы воды… Для чего, зачем - вот и разберемся.

Сохранить баланс

Ангара, как известно, единственная река, вытекающая из Байкала. А уровень озера в этом году заметно повысился. На языке ученых наступил период многоводья, который пришел на смену маловодья. Абсолютно природный фактор, за которым, однако, тщательно следят Росводресурсы, а именно его структура - Енисейское бассейновое водное управление. Как контролируют? В зависимости от уровня Байкала устанавливают объемы сброса воды через Иркутскую ГЭС. Простыми словами, если воды в озере много, то ГЭС сбрасывает больше воды, мало, - соответственно, меньше.

На самом деле это сложная пропорция, потому как любой дисбаланс может привести к печальным последствиям: чаша весов не должна опускаться ни в ту, ни в другую сторону, и Росводресурсы это отслеживают и принимают решение.

Фото: пресс-службы администрации города Иркутска

Просьбы уменьшить сбросы

В начале лета сброс на Иркутской ГЭС составил 2500 кубометров при среднегодовой норме 1900. Иркутское водохранилище готовили к возможному повышению уровня воды в Байкале. Однако в столице Приангарья сложилась неблагоприятная ситуация - повысился уровень подземных вод.

Еще в конце мая глава Иркутска обратился к энергетикам: «Мы предлагаем координировать работу и уменьшить объем сброса воды через Иркутскую ГЭС», - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов, опасаясь подтоплений.

И они случились. Июнь был на редкость холодным и дождливым. ГЭС уменьшила сбросы до уровня 2100 кубометров. Однако это не спасло садоводства и поселки в Ленинском и Правобережном округах областного центра. Здесь был введен режим ЧС. Вода зашла более чем на 500 участков.

Подключился и губернатор региона Игорь Кобзев, который также предложил откорректировать сбросы воды на время подтоплений в Иркутске. На что, кстати, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров ответил, что эта временная мера не повлияет на ситуацию на Ангарском каскаде ГЭС в целом.

Фото: пресс-службы администрации города Иркутска

А Байкал продолжает «расти»…

Вместе с тем рос и уровень Байкала (и значительно), а на его берегах находятся десятки прибрежных поселков. Вот она чаша весов. Енисейское бассейновое водное управление в июле запланировало увеличить сбросы через весь ангарский каскад ГЭС, в том числе через Иркутскую, с 2500 до 2800 - 2900 м3/сек.

Подключилось МЧС и предложило увеличивать сбросы поэтапно, чтобы можно было увидеть, как будут развиваться события. Но в итоге, чтобы избежать подтоплений в Бурятии, все-таки пошли на большие сбросы воды, которые к 20 июля достигли уже 3200 кубометров!

Угроза паводка в Иркутске

Благо, конец июля в городе стоял по-настоящему летним. И обстановка более-менее выровнялась. Однако сильные дожди прошли в первую неделю августа. И за сутки, по прогнозу гидрометцентра, ожидается увеличение уровня рек в Иркутске и регионе. Сложной ситуация будет на реке Иркут, ждут повышения воды до критических отметок. Буквально на днях на самом высоком уровне, на совещании под председательством руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова, решено не повышать сбросы воды с Иркутской ГЭС.

Люди, далекие от экономики, уверены, что такая ситуация выгодна энергетикам.

- Все, что свыше 2,5 тыс. кубометров мы обеспечиваем холостыми сбросами, - поясняет директор ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Сергей Кузнецов. – На данный момент у нас открыто четыре затвора холостых водосбросов. Если будут еще распоряжения об увеличении расходов, мы их будем обеспечивать. Технические параметры иркутского гидроузла не превышают критериальные значения, соответствуют нормальному эксплуатационному состоянию. Замечаний по работе оборудования нет. По его словам, выработка энергии за сутки составляет 14 млн 404 кВт в час, предполагаемая мощность порядка 602,5 МВТ, то есть генераторы работают почти на 100%. Разумеется, за год выработка энергии будет выше, чем в маловодный период, когда расходы составляли 1,5-1,7 тыс. кубометров в секунду. Однако Сергей Кузнецов заявил, что многоводье для энергетиков тоже невыгодно: «Энергетики не заинтересованы в увеличении сброса воды через холостые водосбросы. Это не дает дополнительной выработки и сверхдоходов мы сейчас точно не получаем».

Вдобавок максимальную энергетическую отдачу можно получить только в том случае, если пропускать всю поступающую воду через турбины. Сейчас на Иркутской ГЭС через них проходят только 2508 кубометров в секунду, оставшиеся 692 куба ежесекундно сбрасывают через холостые водосбросы. «Ситуация, прямо скажем, принципиально невыгодна не только нам, но и бюджетам всех уровней, – подчёркивает директор ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Сергей Кузнецов. – В федеральную казну мы перечисляем так называемый налог на воду – плату за использованные ресурсы, которые мы пропустили через гидроузел. Местный бюджет – это налог на прибыль и НДС, которые поступают, когда мы продаём электричество на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Никаких сверхдоходов мы сейчас точно не получаем, так как на холостых сбросах энергия не вырабатывается».

Фото: пресс-службы администрации города Иркутска

Нас топит? Проверим!

Между тем в соседней республике в местной прессе появились сообщения, что прибрежные поселки находятся под угрозой затопления. Иркутский блогер и журналист Анастасия Емельянова проехала сотни километров по бурятскому побережью Байкала и выяснила, что там происходит на само деле. Ролик Анастасия разместила на своем канале «В путь - палатку» на youtube.com.

Кстати, перед поездкой Анастасия поговорила с научным руководителем Иркутского научного центра СО РАН Игорем Бычковым и он рассказала, что колебания уровня озера до строительства ГЭС, за сто лет наблюдений, достигали двух метров. Эта величина не является постоянной.

Также заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН Вячеслав Никитин дополнил:

- То, что имеем, это естественная ситуация. Байкал не может следовать чьим-то командам. Он живет по своим законам.

Ученые напомнили, что в 1970-х годах в Иркутске, когда шла большая вода по Иркуту, очень сильно подтопило садоводства и острова, тогда сбросы с ГЭС доходили до 4700 кубометров.

И все-таки вернемся к Байкалу. Что там увидела Анастасия?

- Байкал потрясающе красив, рекомендую всем съездить на Баргузинский залив, Чивыркуйский, Провал, в села Посольское, Истомино. Да, Байкал поднялся, правда, ни туристов, ни местных жителей это не особо беспокоит, все говорят, «это природа, что с нее взять». Закрыта еще переправа через Селенгу, автомобилистам приходится объезжать 53 километра по гравийной дороге. И еще один момент: последнее десятилетие был период маловодья и территории, которые много-много лет назад были под водой, теперь застроены. Это проблема, которую сейчас пытаются решить многие ведомства. А то, как человек повлиял на Байкал, предстоит выяснить ученым.