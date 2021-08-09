«Вакцинация - это жизнь»: первая акция состоится 12 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба с коронавирусом продолжается. Врачи уверены, что защититься от

коварного вируса и остановить пандемию может только вакцинация. «Комсомольская правда» поддерживает эту позицию и при поддержке администрации Иркутска проводит акцию под названием «Вакцинация - это жизнь». Победители получат подарки! Так, суперподарком будет автомобиль - новенькая белая LadaGranta. Кому она достанется, узнаем 9 сентября.

Ну а первый этап акции состоится уже совсем скоро, в четверг, 12 августа. В этот день пяти участникам вручат подарки, какие именно - пока секрет. Еще 15 счастливчиков получат подарки 19, 26 августа и 2 сентября.

Напомним, что участвовать в акции могут только иркутяне старше 18 лет, зарегистрированные на территории РФ,с пропиской или временной регистрацией в столице Приангарья. Подробности - в положении.

КОНКРЕТНО

Условия акции

1. Принять участие в акции могут только жители Иркутска (зарегистрированные на территории РФ и имеющие прописку в городе Иркутске или временную регистрацию – подробнее в положении) старше 18 лет.

2. Участником может стать тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 и получил с 1 по 30 августа 2021 года подтверждающий это QR-код.

3. Вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить обе его части - большего размера и отрывную часть, согласиться на обработку персональных данных и приложить к нему QR-код о вакцинации.

4. Пришлите КОПИЮ заполненного билета и QR-код в редакцию «Комсомолки» любым удобным способом. Подлинник оставляйте при себе, его надо будет принести в случае выигрыша.

КСТАТИ

Куда присылать купон

На электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить оригинал отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

ВНИМАНИЕ!

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА АКЦИЕЙ

Акция будет проводиться в прямом эфире телекомпании «ТИВИСИ» с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера сертификатов о вакцинации. Также номера выигравших билетов после каждого этапа акции будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

Партнер акции ООО «Сервико». За подробностями, датах и времени проведения акции следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

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Какие подарки участвуют в акции

МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),

«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.

Комбинат питания — сертификаты на продукты.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.).