Почему над Иркутском висит смог и ждать ли на неделе дождя, рассказали синоптики. Фото: Яна ЛИСИНА

Уже несколько дней над Иркутском висит пелена, в воздухе -запах гари, видимость на дорогах близка к нулю, а все рейсы самолетов по региону отменены. Смог, пожары в Якутии. Это все слышали. А вот когда напасть отступит, чтобы можно было свободно дышать? Увы, но даже дожди в прошедшие выходные, которые прогнозировали, практически не заглянули в город. Они прошли южнее, в районе Слюдянки.

А что на этой неделе?

- Чтобы разогнать смог, нужен очень сильный ветер, -- говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Иркутск ветрами не славится, наоборот. Увы, но большую часть недели мы его и не ждем. А, значит, гна всей территории Иркутская область -Бурятия -Якутия-Красноярский край продолжит циркулировать тот воздух, который есть. Смог.

В связи с задымленностью города в соседнем Красноярске объявили режим "черного неба" ( это предполагает ограничения, в том числе для промышленности). У нас в регионе Роспотребнадзор пока не нашел превышений ПДК по опасным веществам, хотя измерения идут регулярно. Впрочем, жителям от этого не легче, они ждут дождя и ветра.

- А будет августовская жара, со средними температурами днем +24...+29 в Иркутске, - сказала Юлия Янькова. - И практически без ветра. И так - большую часть недели.

В другое время мы бы этому прогнозу обрадовались, сейчас - сложно. Перемена погоды в Иркутске и приближение к городу и всему югу области холодного фронта ожидается только в пятницу, 13 августа. Если в этот раз желанной в такой ситуации непогоде удастся пробить пелену, то будет жителям города и ветер, и дождь. Можно будет подышать полной грудью.