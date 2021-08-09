Это не туман, это смог: жители Иркутска не понимают, почему нечем дышать и куда делось Солнце. Фото: Яна ЛИСИНА

Это иней или туман? Откуда дым в Иркутске? Уже более 500 поселков в 17 районов и 8 городов региона двое-трое не видели Солнца. Приангарье погрузилось во мглу, как во время солнечного затмения. И как защититься от смога по всем правилам сейчас очень важно. Разъяснения по этому поводу дают сразу два серьезных ведомства - Управление Роспотребнадзора и ГУ МЧС по региону. Итак, что советуют?

1. Выходя на улицу, надевайте маску. Да, ту самую, которая есть у каждого в связи с пандемией коронавируса. Она задерживает пыль. Ее даже рекомендуют смачивать -это надежнее защитит от дыма в Иркутске, которого сейчас полно в воздухе. Но этого нельзя делать тем, у кого бронхиты и пневмония ( в том числе ковидная, даже с небольшим процентом - нагрузка на легкие).

2. Если есть возможность не выходить на улицу, когда в Иркутске дым и смог - лучше не выходить.

3. Пить больше чистой воды, не менее 2-2,5 литров в день, из них до 0,5 литров минералки.

4. Как можно чаще в течение дня принимать прохладный душ (5-20 минут) - он освежает, снимает напряжение и усталость.

5. Пить 2-3 чашки хорошего зеленого чая в течение дня.

6. По возможности держите окна закрытыми. Если Вы все же решили проветривать, то только не утром, когда больше всего дыма в воздухе Иркутска.

7. У себя дома желательно проводить влажную уборку и стараться увлажнять воздух, чтобы избегать пересыхания слизистой носа. Особенно важно делать промывание носа и полоскание полости рта.

8. Постарайтесь не перенапрягаться физически. Любая дополнительная физическая нагрузка заставит вас дышать глубже, а значит, нахватаетесь продуктов горения, которые есть в воздухе, когда в Иркутске дым. Вот посвежеет - другое дело.

9. Если носите линзы, в этот период смените их на очки.

10. Тем, кто страдает бронхиальной астмой, а также хроническим бронхитом, рекомендуется: постоянно иметь при себе ингаляторы. Если состояние ухудшается — обратиться к врачу.

И самое главное - побольше оптимизма. Дым в Иркутске, вызванный якутскими пожарами, не навсегда. И смог - не навсегда. Даже если пожарные и минобороны не победят море огня, это сделает сама природа. Скоро осень. На севере она наступает быстрее, а с ней - дожди. А там - и снег, и морозы, которые ударяют в северной республике уже в конце сентября.