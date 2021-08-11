Отец с сыном грабили фуры на трассе "Сибирь" как в боевике «Форсаж» - на ходу, на скорости 100 км/ч

На этом микроавтобусе отец с сыном грабили фуры. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Таким трюкам на трассе, которые проворачивали отец с сыном из Тайшета, позавидуют даже герои боевика «Форсаж» со своим главарем Домиником Торетто. Этот родственный криминальный дуэт умудрялся грабить фуры прямо на ходу, на скорости около 100 км/ч. Да так, что дальнобойщик вез груз, и даже не подозревал, что его обчищают до нитки. Для этого преступники даже оборудовали автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам.

Итак, началось все в ноябре 2020 года, когда в полицию обратился водитель-дальнобойщик, который рассказал, что на трассе между Красноярском и Иркутском из его фуры пропала различная электроника (от телевизоров до чайников и флеш-карт) на сумму более 1 миллиона рублей. Сыщики начали проверять информацию, и выяснили один любопытный факт. Около 10 лет назад за подобные грабежи фур были осуждены отец с сыном из Тайшета, которые отсидели 5 лет, и уже вышли на свободу. Полицейские отправились к ним с визитом.

- Во дворе частного дома, где жили 54-летний отец и его 33-летний сын нашли часть украденных товаров, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Кроме этого, у их знакомых были припаркованы два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом.

Глава семейства после задержания. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Отец с сыном свою вину пока не признают. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Полицейские тем временем уже выяснили все подробности того, как грабители-экстремалы чистили фуры. По предварительной информации, действовали они также как несколько лет назад, когда попались первый раз. Кстати, тогда их задержали после того, как они похитили груз с оружием.

Итак, "работали" на большой дороге они так. Ночью, на своем микроавтобусе с потушенными фарами они пристраивались за проезжающей фурой и сближались с ней. Затем откидывали лобовое стекло, бросали крюк с веревкой на манер абордажного. Чтобы не было удара между машинами, зажимали их покрышками. Из зацепленной машины один из грабителей подходил к двери фуры, проникал внутрь, повредив засов. После этого, оставалось перекинуть товар в свою машину и отцепив авто, раствориться в ночи с награбленным.

По факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следователи не исключают, что отец с сыном могут быть причастны к другим подобным преступлениям.