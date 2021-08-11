Акция «Вакцинация – это жизнь!»: 12 августа подарки получат 6 победителей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже в четверг, 12 августа, стартует первая акция «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводит при поддержки администрации Иркутска среди вакцинированных горожан. Напомним, ее цель остановить распространение коронавируса в городе. И уже 12-го августа первые шесть подарков найдут своих обладателей. Итак, вы можете получить блютуз-наушники, пульсоксиметр, тонометр, портативный аккумулятор, сертификат на 3 тысячи рублей на продукты от Комбината питания и комплект книг от «Комсомольской правды».

Прямой эфир проведения акции вы можете смотреть 12 августа, в 18.00 на сайте «Комсомольской правды» - Иркутск» irk.kp.ru, на сайте телеканала ТИВИСИ - «ТИВИСИ. РФ» и в эфире телеканала (ваших кабельных операторов), а также в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера ваших сертификатов о вакцинации. Также номера выигравших билетов после каждого этапа акции будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

Также мы приготовили суперподарок - новенькую белоснежную Lada Granta. Кому она достанется, узнаем 9 сентября.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ

Еще раз подробно рассказываем правила акции. Принять участие в акции могут только жители Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории России. Обязательно нужно иметь постоянную или временную прописку в областном центре (подробнее в положении об акции ЗДЕСЬ). Участником акции станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ и получил соответствующий сертификат с QR-кодом в период с 1 по 30 августа 2021 года. Для участия нужно вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать КОПИЮ купона в редакцию «Комсомольской правды». Приобрести выпуск с купоном вы можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска. Билеты выходят в печать в ежедневном выпуске «КП» каждый вторник и четверг, а также в еженедельном – в среду. Оригинал купона необходимо предоставить организаторам, то есть в «Комсомольскую правду», лишь в случае выигрыша.

Если вы не станете обладателем подарка 12 августа, не беда. Ваш купон будет участвовать в других четырех акциях, вторая пройдет 19 августа. В этот день мы будем раздавать 5 блютуз-наушников, 1 пульсоксиметр, 1 тонометр, 5 портативных аккумуляторов, 1 бесконтактный термометр, 5 флешек, 5 сертификатов на 1 тысячу рублей и 5 на 3 тысячи от Комбината питания, а также 3 комплекта книг от «Комсомольской правды». Еще три акции пройдут 26 августа, 2 сентября и 9 сентября. Суперподарок, автомобиль, напоминаем участвует в акции 9 сентября.

КСТАТИ

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН И КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Присылать купоны можно на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.

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Какие подарки участвуют в акции

МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),

«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.

Комбинат питания — сертификаты на продукты.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.).

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

Партнер акции ООО «Сервико». За подробностями акции, датах и времени акций следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».