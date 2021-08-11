Выяснилось, как пройдет диспансеризация в Иркутске и кого она коснется. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На днях было объявлено о возобновлении диспансеризации и профосмотров. Если с последними все понятно – как минимум, необходимо проверить здоровье учителей перед школьным годом и персонала больших предприятий, то относительно диспансеризации не все так просто. Весной заявлялось о планах принять и осмотреть полмиллиона человек, но планы перечеркнул ковид. Поэтому речь идет о диспансеризации переболевших и привитых.

Сейчас массовую диспансеризацию не проведешь, можно спровоцировать рост заболеваемости. Поэтому минздрав России, а следом за ним и региональные, принял решение об углубленной проверке здоровья переболевших и вакцинированных. В регионе пройдет именно она.

- Постковидный синдром это реальность, люди тяжело переносят заболевание, - сказал глава минздрава региона Яков Сандаков. –Поэтому объявлено возобновление диспансеризации. Углубленный осмотр поможет обнаружить факторы риска и при необходимости пройти лечение амбулаторно или в стационаре.

Диспансеризация переболевших в Иркутске и регионе - целевая. После нее врачи переходят ко второму этапу. Уже около 1000 человек в регионе прошло реабилитацию под руководством врачей, как на дому, так и в стационаре. В Иркутске восстановление пациентов после коронавируса организовано на базе поликлиники №6, в Братске – санатория «Юбилейный». Кроме того, этим заняты еще 2 санатория и две клиники, не подведомственные минздраву.

Будет увеличиваться количество мест в лечебных учреждениях, направленных на оздоровление тех, кто перенес ковид, лечился в стационаре, был на кислороде, в реанимации. Переболевшие легко будут проходить ее в рамках поликлиники. С этой целью и организуется диспансеризация переболевших в Иркутске. Более конкретная информация по этому поводу появится позже, тогда и будет объявлено более точно, куда и в каком порядке обращаться.