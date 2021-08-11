Иркутск на втором месте в стране по темпам роста цен на однокомнатные квартиры

Квартиры подорожали. Но их покупают. С удовольствием! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте РИА появился свежий рейтинг, составленный консалтинговой группой SRG. Иркутяне не смогли пройти мимо этих данных, ведь эксперты зафиксировали, что наш город на втором месте по темпам роста цен на однокомнатные квартиры после Сочи. Если в Сочи цены выросли на 122%, то в Иркутске на 44,9%. Примерно такой же скачок стоимости жилья в Севастополе, этот город на третьем месте.

Мы решили разобраться в ситуации предметно и, воспользовавшись данными иркутских риелторов, посмотреть, как за пять лет изменились цены на вторичку и новостройки во всех районах города. Результат, прямо скажем, оказался неожиданным.

Цены на новостройки Иркутска. Фото: Виктория ДУДИНА

«Квадрат» в Рабочем скаканул на 131,9%!

Если спросить любого жителя Иркутска, где в новых жилых комплексах «квадраты» дороже, он не задумываясь ответит, что в центре и в Октябрьском округе, потому как традиционно считается, что жилье здесь самое престижное, а значит, и самое дорогое. Но, похоже, это уже не так или не совсем так: плюсы ближайших к центру территорий после строительства удобных развязок и Академического моста, резко увеличившего транспортную доступность левого берега, начинают перевешивать.

Сегодня пальму первенства по стоимости новостроек держит Октябрьский район - 110 тысяч за «квадрат». И с этим трудно спорить: обжитые, комфортные зеленые районы, в которых появляются новые ЖК, - сегодня мечта многих.

На втором месте Куйбышевский район! Да, предместье Рабочее, расположенное к центру города ближе, чем, допустим, Лисиха, нынче в фаворе. И квадратный метр здесь обойдется в 102,86 тысячи рублей.

Бронза у Свердловского района - 95,27 тысячи. А вот Кировский занял весьма скромное четвертое место. Центр города нынче не так ценится: скученность, загазованность, отсутствие парковок…

При этом рост цен на «квадрат» в Рабочем - 131,9%! Абсолютное первенство. А ведь еще пять лет назад, в 2016 году, особых надежд на Куйбышевский район никто не возлагал…

Цены на готовое жилье. Фото: Наталья ВИБЕ

В старых кварталах ценится надежность

Среди давно построенных микрорайонов совсем другой расклад. Качественные дома Солнечного на берегу залива и отличные сталинки в центре - вот приоритеты покупателей, сразу отражающиеся в ценах. Самый дорогой «квадрат» здесь, в Октябрьском округе, который за последние пять лет в плане удобства для жизни заметно подвинул Кировский район. Бронза у Свердловского округа (многие предпочитают, например, Академгородок). А что касается темпов роста стоимости «квадрата», тут они самые высокие. Здесь иерархия все-таки стабильнее и видавший виды старый жилой фонд Куйбышевского округа порядком уступает и по популярности, и по цене.