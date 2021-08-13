Пятница 13-е в 2021 году: что в этот день нужно сделать обязательно и что нельзя, рассказала астролог из Иркутска

Пятница 13-е в 2021 году: что в этот день нужно сделать обязательно и почему нельзя пить алкоголь Фото: Надежда БУТОВИЧ

Пятница 13-ое всегда считалась днем нехорошим и даже проклятым. В эту дату все ждали бед и неприятностей. Во многих культурах число 13 является несчастливым, а согласно древним поверьям именно в этот день на шабаш слетались 12 ведьм, где ждали своего 13-го гостя - самого дьявола. Но времена ведьм и старых поверий закончилось, а современные психологи давно доказали, что все зависит только от настроя самого человека. "Комсомолка поинтересовалась чего ждать от "нехорошей" даты, кому сегодня точно повезет, а от чего стоит отказаться у ламы дацана "Жанчуб Допанхан" Дондоп Магадаева и ведического астролога из Иркутска Ирины Борисовой. Какими секретами поделились специалисты в человеческих судьбах и знаках судьбы, рассказывает "КП"-Иркутск.

ЧТО О ПЯТНИЦЕ, 13 ГОВОРЯТ ЛАМЫ

Этот день станет одним из удачных для людей, кто родился в год лошади, овцы, обезьяны и курицы. Но если ваш покровитель тигр или собака - не отчаивайтесь. Привлечь успех в пятницу, 13 можно добрыми делами и подношениями ламам. Также в этот день есть возможность успешно взять денег в долг и усмирить старого врага. Кому-то посчастливится предотвратить кражу, главное - будьте внимательны и не зевайте.

Осторожными нужно быть людям, чьи покровители кролик или тигр, обходите стороной новые знакомства. Вряд ли эти люди станут вам хорошими друзьями. Также не стоит в этот день начинать карьеру педагога, собирать урожай и даже проводить поминки или похороны.

Запланировали путешествие или дальнюю дорогу? Переждите. Сегодня - это дурной знак и сулит лишь горе и разочарование.

Однако, новая длина волос сегодня будет кстати каждому. Стричь волосы в пятницу ,13 по прогнозу Дондоп ламы, привлекать к себе очень много денег и прибыли.

ЧТО НЕСЕТ ПЯТНИЦА, 13 ПО МНЕНИЮ АСТРОЛОГА

- Вообще пятница это не только конец рабочей недели, но и день Венеры. Это планета творчества и красоты, также она отвечает за финансы и женскую энергетику, - считает астролог. - Между тем, 13 августа - это пятый лунный день, символом которого является единорог. Он олицетворяет собой вселенское добро, справедливость, неподкупность, честь и достоинство. Сегодня необходимо сконцентрироваться на своих мыслях. Именно 13 августа все может воплотиться в жизнь. Не зря эту дату называют днем трансформаций. Человек меняется внутри, а его планы и мечты превращаются в явь.

КОМУ СЕГОДНЯ ПОВЕЗЕТ

- Сегодня работа будет сама идти в руки людям творческих и ремесленных профессий. Всем, кому покровительствует Венера. Это певцы и артисты, режиссеры, фотографы, художники, писатели, строители, архитекторы, дизайнеры и все, кто имеет отношение к индустрии моды и красоты, в том числе пластические хирурги. Кроме того, сегодня день благоприятен для бизнесменов, экспертов в финансах и юристов. Сегодня можно начать или успешно закончить прибыльный проект, при этом не уйдя "в минус".

ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ В ПЯТНИЦУ 13

Сегодня Ваш день должен быть легким и радостным. Нужно наслаждаться отдыхом в хорошей компании, желательно, чтобы во время беседы не утихали смех и шутки. Обязательно красиво оденьтесь, наденьте самые лучшие украшения, кстати камень этого дня - бриллиант, и , главное, не жалейте на себя денег. Дома не забудьте навести чистоту, а еще лучше - украсьте его цветами и поставьте приятные аромасвечи или благовония. Давно откладывали поход к врачу или в фитнес-зал? Венера любит уход за телом, поэтому сегодня обязательно запишитесь на необходимые процедуры и больше не откладывайте любовь к себе в долгий ящик.

Венера - покровительница музыкантов и артистов. Отправляйтесь в театр, кино или на концерт. Вечер благоприятен для празднований и вечеринок, а также романтических свиданий. Все, что связано с радостью и удовольствием, в пятницу 13-е должно пройти еще лучше, чем обычно. Не бойтесь сегодня признаться в чувствах, говорить любимому человеку комплименты, а родственникам дарить подарки. Все это вернется к вам в стократном размере.

А ОТ ЧЕГО ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ

Веселиться и отдыхать можно, но без алкоголя. Даже продавать спиртное в пятницу 13 не стоит. Это может плохо закончиться для того, кто решит сегодня разозлить демона Раху, который сегодня тоже управляет человеческими судьбами. Также запрет касается продажи фармацевтики и самолечения "химией". Если есть возможность, лучше обойтись домашними средствами.

Выбирая место для отдыха постарайтесь обходить стороной кальянные и бары, где дымно. В этот день дым считается дурным знаком, сулящим неприятности. Раху известен тем, что уводит людей от реальности, затуманивая мысли, поэтому человек должен сделать все, чтобы сохранить свое сознание чистым.