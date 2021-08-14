Эксперты рассказали, кому и по каким причинам чаще отказывают в работе в Иркутске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наверняка, каждому отказывали в приеме на работу. Обычно и вовсе не говоря почему, в таких случаях обходятся стандартной формулировкой "Мы вам перезвоним, если подойдете". Однако Head Hanter проанализировал ситуацию и это оказалось любопытно. Кстати, если в целом по стране много отказов из-за того, что "не сошлись в зарплате", то у нас - минимум.

Тут сибиряки ведут себя спокойно и разумно. Да, их претензии к оплате на 17% меньше, чем в среднем по стране. Но зато им и почти не отказывают в месте на основании завышенных ожиданий, как практически каждому третьему в других регионах.

Если кандидат подходит, с ним договариваются. Но и будущие сотрудники имеют умеренные аппетиты. Практически не влияют на это и вопросы национальности. В регионе, где 400 лет, как в плавильном котле, смешиваются и живут бок о бок представители более сотни национальностей, они никак не влияют на работу. А кому отказывают в приеме на работу в Приангарье?

- Чаще всего работодатели Иркутской области отказывают соискателям в трудоустройстве из-за неподходящей квалификации и навыков (53%), - уточняют аналитики. Логично. А вот дальше интересно. - Эту причину отказов чаще озвучивают соискателям, ищущим работу в спортивных клубах, салонах красоты, консультировании, а также юристам и рабочим.

А еще перед тем, как отправляться на собеседование, надо побольше узнать о компании. Понимаем, набило оскомину. Но каждому пятому отказывают именно из-за того, что он не совпадает с принятыми в компании представлениями о прекрасном. И тут мы обгоняем всю Россию.

- Чаще всего из-за этого фактора отказывают кандидатам компании-работодатели, ведущие бизнес в электронно-вычислительной, оптической, контрольно-измерительной технике и радиоэлектронике, а также розничные сети, производители мясной продукции, табака и разработчики программного обеспечения, - уточняют, где самые строгие представления о соответствии корпоративным стандартам.

Дальше все проще. На третьем месте — результаты беседы с руководителем в своей фирме. Узнав, что ценный сотрудник уходит к конкуренту, начальник повышает зарплату, должность и выдает еще какие-то бонусы. Таких случаев не так мало — каждый десятый. А вот четвертая причина, по которой человека не берут на работу — признак нового времени. Звучит она так - «Не хочу!», «Попробовал, не буду!», «Я лучше на фрилансе, чем пахать!». Кадровик слышит подобное, если ему все-таки удается дозвониться или дождаться ответа в мессенджере от уже принятого на работу, как правило, молодого, сотрудника, который неожиданно «потерялся». Таковых тоже немало — в Иркутске около 10%.